Дети-сироты из Талицкого и Пышминского городских округов получили ключи от новых квартир

Фонд жилищного строительства направил 125,6 миллиона рублей на приобретение квартир для детей-сирот. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 56 детей-сирот получили ключи от благоустроенных квартир. Для них был построен дом в поселке Троицком Талицкого городского округа. Он возведен в рамках государственной программы, которую утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Вручение ключей — для всех радостный момент. Теперь у вас есть жилье, в котором появятся ваши дети. Учитесь, работайте, прославляйте Талицкий район. Главное — оставайтесь здесь жить. Теперь, получив ключи, вы еще больше привязаны к своей малой родине, а мы постараемся, чтобы место, где вы живете, было привлекательным для вас и ваших детей", — напутствовал новоселов глава Талицкого городского округа Александр Толкачев.

Отметим, что на приобретение квартир Фонд жилищного строительства направил 125,6 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.

Это первый многоквартирный дом, который сдан в эксплуатацию в новом микрорайоне Троицкого. По данным управления социальной политики Талицкого городского округа, это самое большое заселение за все время действия программы по обеспечению жильем детей-сирот.

Сегодня в очереди на получение квартир остаются 34 человека в Талицком и 55 — в Пышминском городских округах.

Дети-сироты, которые получили квартиры, через 5 лет смогут стать их собственниками и полностью распоряжаться жильем.

Отметим, что обеспечение жильем сирот является одним из направлений федерального проекта "Десятилетие детства". Квартиры льготникам предоставляются в новостройках, которые возводятся специально для них. Это помогает увеличить объемы жилого строительства и решить задачи национального проекта "Жилье и городская среда".

Программа по обеспечению жильем детей-сирот, утвержденная Евгением Куйвашевым, действует уже 10 лет. За это время из областного и федерального бюджетов направлено более 14 миллиардов рублей. Новые квартиры получили более 9 000 человек, из них в 2022 году — 900 детей-сирот из 41 муниципалитета. В 2023 году новоселами уже стали 197 человек.

Напомним, ранее ключи от новых квартир получили 35 детей-сирот из Карпинска.