В финал экологического проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" вышли два свердловчанина

Финалист проекта Евгений Турутин разработал для людей старшего поколения программу "Серебряная ЭкоЙога". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Двое уральцев представят Свердловскую область в финале проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Гранд-финал пройдет 27–30 июля в Нижнем Новгороде.

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что главная задача "Экософии" — формирование экологической культуры населения. Конкурс проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Один из финалистов проекта — Евгений Турутин — общественный представитель Свердловского агентства стратегических инициатив по направлению "Городское развитие", член региональной экспертной группы по направлению "Экология". Для людей старшего поколения он разработал проект "Серебряная ЭкоЙога".

"Участие в проекте "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" дало мне возможность пообщаться с экспертами. Я получил четкую и понятную обратную связь от них. Мы подружились с новыми ребятами, с которыми можем продолжить совместную работу", — рассказал Евгений Турутин.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Другой финалист — Шамиль Зарипов — общественный экологический инспектор, участник народной экологической инспекции регионального отделения Общероссийского народного фронта. Он организовал экосообщества "Добрый десант", занимается проблемой несанкционированных свалок, в школах и вузах проводит экоуроки, обучает экоактивистов.

Отметим, в полуфинальных испытаниях, которые прошли в Тюменской области, приняли участие 110 человек из 33 регионов страны. Они выступали с самопрезентацией, решали региональные кейсы, проводили лекции, мастер-классы, экоквизы. В финал вышли 28 конкурсантов из 15 регионов.

"Экософия" — это проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в создании полезных экологических привычек и навыков у россиян.

Напомним, ранее в УрГАУ прошел V Всероссийский конкурс юных исследователей "Эко поиск".