В финал экологического проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" вышли два свердловчанина

Двое уральцев представят Свердловскую область в финале проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Гранд-финал пройдет 27–30 июля в Нижнем Новгороде.
В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что главная задача "Экософии" — формирование экологической культуры населения. Конкурс проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
Один из финалистов проекта — Евгений Турутин — общественный представитель Свердловского агентства стратегических инициатив по направлению "Городское развитие", член региональной экспертной группы по направлению "Экология". Для людей старшего поколения он разработал проект "Серебряная ЭкоЙога".
"Участие в проекте "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" дало мне возможность пообщаться с экспертами. Я получил четкую и понятную обратную связь от них. Мы подружились с новыми ребятами, с которыми можем продолжить совместную работу", — рассказал Евгений Турутин.
Другой финалист — Шамиль Зарипов — общественный экологический инспектор, участник народной экологической инспекции регионального отделения Общероссийского народного фронта. Он организовал экосообщества "Добрый десант", занимается проблемой несанкционированных свалок, в школах и вузах проводит экоуроки, обучает экоактивистов.
Отметим, в полуфинальных испытаниях, которые прошли в Тюменской области, приняли участие 110 человек из 33 регионов страны. Они выступали с самопрезентацией, решали региональные кейсы, проводили лекции, мастер-классы, экоквизы. В финал вышли 28 конкурсантов из 15 регионов.
"Экософия" — это проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в создании полезных экологических привычек и навыков у россиян.
Напомним, ранее в УрГАУ прошел V Всероссийский конкурс юных исследователей "Эко поиск".
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».