В Екатеринбурге начинается обработка парков от клещей

Акарицидная обработка в Екатеринбурге пройдет в апреле и мае. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге с 12 апреля стартует акарицидная обработка парков, скверов и других общественных территорий. График опубликован на сайте екатеринбургского лесничества.

Согласно графику, обработка общественных пространств от клещей в столице Урала будет длиться в течение апреля и мая.

12 апреля: Сад по улице Вайнера;

Парк 50-летия Советской власти в районе улиц Декабристов, Мичурина, Народной воли;

Сад им. Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова. 17 апреля: Парк Турбомоторного завода. 24 апреля: Парк в квартале улиц Чкалова — Онуфриева — Громова — Академика Бардина;

Парк "Зеленая роща" (пересечение улиц Народной воли и Шейнкмана). 28 апреля: Парк им В. Агафоновой (на пересечении улиц Городской и Фигурной);

лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода (пересечение улиц Латвийской и Хвойной);

Парк имени Чкалова;

Парк Камвольного комбината по улице Ферганской. 10 мая: Парк имени 50-летия ВЛКСМ (район улиц Чкалова — Ясной — Шаумяна);

Парк "Семь ключей" на пересечении улицы Технической и переулка Червонного.

Также обработка с 28 по 30 апреля пройдет на территории городского участкового лесничества, со 2 по 7 мая — в лесах Мало-Истокского участкового лесничества. В общей сложности будет обработано 462,76 га земли.

Напомним, клещи в Свердловской области активизировались в конце марта, от их укусов уже пострадали 303 жителя региона.