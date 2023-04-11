В Екатеринбурге начинается обработка парков от клещей

В Екатеринбурге с 12 апреля стартует акарицидная обработка парков, скверов и других общественных территорий. График опубликован на сайте екатеринбургского лесничества.
Согласно графику, обработка общественных пространств от клещей в столице Урала будет длиться в течение апреля и мая.
12 апреля:
- Сад по улице Вайнера;
- Парк 50-летия Советской власти в районе улиц Декабристов, Мичурина, Народной воли;
- Сад им. Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова.
17 апреля:
- Парк Турбомоторного завода.
24 апреля:
- Парк в квартале улиц Чкалова — Онуфриева — Громова — Академика Бардина;
- Парк "Зеленая роща" (пересечение улиц Народной воли и Шейнкмана).
28 апреля:
- Парк им В. Агафоновой (на пересечении улиц Городской и Фигурной);
- лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода (пересечение улиц Латвийской и Хвойной);
- Парк имени Чкалова;
- Парк Камвольного комбината по улице Ферганской.
10 мая:
- Парк имени 50-летия ВЛКСМ (район улиц Чкалова — Ясной — Шаумяна);
- Парк "Семь ключей" на пересечении улицы Технической и переулка Червонного.
Также обработка с 28 по 30 апреля пройдет на территории городского участкового лесничества, со 2 по 7 мая — в лесах Мало-Истокского участкового лесничества. В общей сложности будет обработано 462,76 га земли.
Напомним, клещи в Свердловской области активизировались в конце марта, от их укусов уже пострадали 303 жителя региона.