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Общество
11 апреля 2023, 17:14

В Екатеринбурге начинается обработка парков от клещей

Обработка парка

Акарицидная обработка в Екатеринбурге пройдет в апреле и мае. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге с 12 апреля стартует акарицидная обработка парков, скверов и других общественных территорий. График опубликован на сайте екатеринбургского лесничества.

Согласно графику, обработка общественных пространств от клещей в столице Урала будет длиться в течение апреля и мая.

12 апреля:

  • Сад по улице Вайнера;
  • Парк 50-летия Советской власти в районе улиц Декабристов, Мичурина, Народной воли;
  • Сад им. Энгельса на пересечении улиц Малышева и Бажова.  

17 апреля:

  • Парк Турбомоторного завода.

24 апреля:

  • Парк в квартале улиц Чкалова — Онуфриева — Громова — Академика Бардина;
  • Парк "Зеленая роща" (пересечение улиц Народной воли и Шейнкмана).

28 апреля:

  • Парк им В. Агафоновой (на пересечении улиц Городской и Фигурной);
  • лесопарковая зона в микрорайоне Компрессорного завода (пересечение улиц Латвийской и Хвойной);
  • Парк имени Чкалова;
  • Парк Камвольного комбината по улице Ферганской.

10 мая:

  • Парк имени 50-летия ВЛКСМ (район улиц Чкалова — Ясной — Шаумяна);
  • Парк "Семь ключей" на пересечении улицы Технической и переулка Червонного.

    Также обработка с 28 по 30 апреля пройдет на территории городского участкового лесничества, со 2 по 7 мая — в лесах Мало-Истокского участкового лесничества. В общей сложности будет обработано 462,76 га земли.

    Напомним, клещи в Свердловской области активизировались в конце марта, от их укусов уже пострадали 303 жителя региона.

    Областная газета Свердловской области

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