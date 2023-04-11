Всемирный день хомяка отметят в Екатеринбургском зоопарке

Хомякам приготовят праздничный салат. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

12 апреля в Екатеринбургском зоопарке отметят сразу две знаменательные даты: Всемирный день хомяка и Всемирный день авиации и космонавтики. В честь праздничных событий питомцам приготовили угощение.

Хомяков накормят праздничным салатом, рассказали в пресс-службе учреждения. Блюдо приготовят для сирийского и джунгарского хомяков, которые проживают в Екатеринбургском зоопарке.

Сотрудники учреждения рассказали, что хомячки обычно живут всего несколько лет, один год их жизни равен 25 годам жизни человека. Животные очень активны, в день могут пробегать по 10 километров. Любят одиночество и спокойно живут без пары.

Ранее в зоопарке Екатеринбурга отметили день рождения лемуров Кили По и Марти.