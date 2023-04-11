Медицина нового поколения

Заведующий детской реанимацией Свердловской областной клинической больницы №1 Алексей Свалов: «Мы представляем возможности современной медицины – выхаживания тяжелых и критических пациентов с врожденными пороками сердца». Фото: Павел Ворожцов

Вчера в «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась крупнейшая профильная выставка-форум «Здравоохранение Урала». В течение четырех дней здесь можно будет увидеть и даже испытать на себе новейшую медицинскую продукцию российских производителей: от бахил и бинтов до автомашин и вертолета скорой помощи. Широко представлены и предприятия Среднего Урала.

Выставка-форум «Здравоохранение Урала» – крупнейший медицинский проект, который в нашем регионе реализуется при поддержке правительства Свердловской области. В мероприятии принимают участие 160 компаний из 30 городов России, представлены более тысячи единиц современного оборудования. По поручению главы региона Евгения Куйвашева участников приветствовал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

«Это уже четвертая выставка-форум, посвященная важнейшим аспектам развития здравоохранения. Она зародилась здесь и стала традиционной. Мне очень приятно, что в ней участвуют столько известных специалистов, видных ученых, экспертов, руководителей здравоохранения. Уверен, что интерес к данному мероприятию будет ежегодно расти, а результаты работы профильной выставки станут еще одним шагом в развитии нашей медицины, повышении ее качества и доступности», – отметил Алексей Шмыков.

Обследование здоровья На протяжении четырех дней на выставке будут работать три Центра здоровья. Посетители смогут пройти флюорографию, ЭКГ, экспресс-диагностику на ВИЧ-инфекцию, оценить функциональное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, узнать уровень общего холестерина, глюкозы и кислорода в крови, измерить внутриглазное давление, получить консультацию стоматологического гигиениста и терапевта. В пункте вакцинации желающим доступны прививки против дифтерии, столбняка, гепатита В, ряда других инфекций.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, принявшая участие в церемонии открытия «Здравоохранения Урала», выразила уверенность, что выставка даст возможность для прямого взаимодействия производителей медицинской продукции и оборудования и реальных потребителей.

«На этой выставке с каждым годом мы видим все больше товаров российского производства. Это здорово! Это говорит о том, что наша промышленность развивается, а наши лечебные учреждения не испытывают нужду в оборудовании и могут сегодня полностью оснаститься за счет российского оборудования. Уверена, сегодняшняя выставка позволит зародиться новым идеям, новым производствам», – сказала Алла Самойлова.

Ключевые темы выставки-форума 2023 года – техническое оснащение медицинских учреждений, сервисное обслуживание и ремонт медоборудования, импортозамещение в медицине и фармации. Посетители выставки могут увидеть стенды с новейшими разработками медицинской техники и оборудования, оснащения больничных палат, фармацевтической продукции, замещающими импортные аналоги.

Все представленные на выставке разработки обеспечивают достижение приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». Новинка 2023 года – стенд Минпромторга РФ, где представлены шесть российских производителей из Москвы, Таганрога, Орла, Дубны, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Так, Уральский приборостроительный завод демонстрирует новые и уже зарекомендовавшие себя разработки аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательного и диагностического оборудования.

Свердловскую область на выставке также представляют заводы «Эма», «Медсинтез», компании «Круст», «Отдел медицинской техники», «Медин-Урал», «Олимп», «Растер», а также Ассоциация медицинских и фармацевтических производителей Свердловской области.

Гости и участники «Здравоохранения Урала» могут видеть передовые технологии спасения людей как в ходе оказания плановой медицинской помощи, так и в чрезвычайных ситуациях. Спасатели Центра медицины катастроф доставили на площадку мобильный госпиталь на базе низкопольного автобуса и воздушную скорую помощь на базе отечественного вертолета «Ансат».

Привлекает внимание стенд Свердловской областной клинической больницы №1. Здесь сотрудники рассказывают об уникальном методе (экстракорпоральной мембранной оксигенации – технология ЭКМО), который помогает спасать жизни детей с критическими пороками сердца. Для всех желающих устраивается демонстрация операции аортокоронарного шунтирования и установки клапана, которую хирурги выполняют на свином сердце.

«Мы представляем возможности современной медицины – выхаживания тяжелых и критических пациентов с врожденными пороками сердца после кардиохирургической операции. Эффективность метода ЭКМО мы доказали тремя годами успешной работы, спасенными жизнями десятков пациентов. Мы хотим привлечь внимание и сподвигнуть власти к созданию центра ЭКМО. Это задача федерального уровня, и мы надеемся на поддержку», – рассказал заведующий детской реанимацией областной клинической больницы №1 Алексей Свалов.

Выставка продлится до 14 апреля.

Форум Для представителей медучреждений на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» при участии министерства здравоохранения Свердловской области состоится 4-й межрегиональный медицинский форум УрФО «Технологии эффективного здравоохранения». Программа включает более 40 мероприятий, спикерами которых станут 600 федеральных и зарубежных экспертов, а слушателями – свыше 6 тысяч представителей профессионального медицинского сообщества. Ключевое событие деловой программы – Всероссийская пленарная сессия «Контроль качества медицинской помощи» при участии Минздрава РФ и Росздравнадзора РФ, в рамках которой состоится презентация «Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств» для российских производителей и представителей дружественных стран.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова: «Уверена, сегодняшняя выставка позволит зародиться новым идеям, новым производствам». Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники Свердловской областной клинической больницы №1 демонстрируют операцию аортокоронарного шунтирования и установки клапана. Фото: Павел Ворожцов

На выставке «Здравоохранение Урала» представлено 160 компаний. Алла Самойлова и Алексей Шмыков осмотрели стенды предприятий. Фото: Павел Ворожцов

На выставке представлено все: от бахил до машин скорой помощи. Фото: Павел Ворожцов