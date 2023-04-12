В Екатеринбурге начал свою работу космический форум «Семихатовские чтения»

Пресс-служба НПО автоматики

10 апреля в Екатеринбурге начал работу космический форум «Семихатовские чтения», в рамках которого свердловские школьники представят исследовательские и инженерные проекты. Форум традиционно проводят НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и лицей № 110 имени Гришиной при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Тема этого года: «60 лет со дня первого полета женщины в космос».

В течение двух недель школьникам в возрасте от 12 до 18 лет предстоит защищать свои проекты, так или иначе связанные с космосом, перед экспертами, в числе которых ученые, инженеры и программисты. Защита работ проходит в следующих секциях: естественные, инженерные, гуманитарные науки. Всего на суд жюри представлены около 50 проектов. Также в рамках форума пройдет турнир по робототехнике и 3D-моделированию.

Финал мероприятия состоится 20 апреля во Дворце молодежи. Лауреаты получат дипломы и призы, а победители поедут на космодром и увидят пуск космической ракеты.

– Для школьников «Семихатовские чтения» – это уникальная возможность заявить о себе, доказать состоятельность и перспективность своих проектов и инженерных решений, а также увидеть пуск ракеты-носителя. Сотрудники НПО автоматики могут проконсультировать школьников во время работы над проектами и помочь в их разработке и изготовлении моделей, – говорит генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

«Семихатовские чтения» – это часть инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым комплексной программы «Уральская инженерная школа», направленной на раннюю профориентацию и выявление одаренных детей, они проходят в столице Среднего Урала с 2014 года.

Подробную информацию о «Семихатовских чтениях» можно прочитать в официальной группе во «ВКонтакте» https://vk.com/semikhatovskie.