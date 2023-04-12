В Екатеринбурге оштрафована микрокредитная организация за навязчивую рассылку сообщений должнику

Микрофинансовая компания оштрафована на 50 тысяч рублей за частую рассылку сообщений должнику. Фото: Алексей Кунилов

К административной ответственности привлечена микрокредитная организация в Екатеринбурге за частую отправку сообщений заемщику, который задолжал им средства.

В службу судебных приставов обратился житель Екатеринбурга, он пожаловался на микрофинансовую организацию, которая постоянно присылала ему смс-сообщения о взыскании с него долга по кредиту. Сообщения поступали с альфанумерического номера больше четырех раз в неделю, что превышает допустимый лимит, установленный федеральным законом, рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Сотрудниками службы после обращения гражданина было проведено административное расследование. Микрокредитную компанию признали виновной в нарушении федерального закона № 230 ("О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге была оштрафована директор микрофинансовой компании, которая в течение трех дней позвонила должнику 4 444 раза.