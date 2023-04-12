Темы дня

Общество
12 апреля 2023, 11:33

В Екатеринбурге оштрафована микрокредитная организация за навязчивую рассылку сообщений должнику

Смартфон

Микрофинансовая компания оштрафована на 50 тысяч рублей за частую рассылку сообщений должнику. Фото: Алексей Кунилов

К административной ответственности привлечена микрокредитная организация в Екатеринбурге за частую отправку сообщений заемщику, который задолжал им средства.

В службу судебных приставов обратился житель Екатеринбурга, он пожаловался на микрофинансовую организацию, которая постоянно присылала ему смс-сообщения о взыскании с него долга по кредиту. Сообщения поступали с альфанумерического номера больше четырех раз в неделю, что превышает допустимый лимит, установленный федеральным законом, рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Сотрудниками службы после обращения гражданина было проведено административное расследование. Микрокредитную компанию признали виновной в нарушении федерального закона № 230 ("О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге была оштрафована директор микрофинансовой компании, которая в течение трех дней позвонила должнику 4 444 раза.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.04.2023, 11:33 / Общество
В Екатеринбурге оштрафована микрокредитная организация за навязчивую рассылку сообщений должнику
12.04.2023, 11:10 / Общество
В Свердловской области Авиалесоохрана за сутки ликвидировала 9 возгораний
12.04.2023, 10:45 / Общество
Полпред Владимир Якушев поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли УрФО
12.04.2023, 10:29 / Общество
Расширенный неонатальный скрининг прошли более 25 тысяч новорожденных УрФО
12.04.2023, 09:32 / Общество
В трех поликлиниках Екатеринбурга появились новые аппараты УЗИ