На Среднем Урале ожидается штормовой ветер

На Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Жителям необходимо соблюдать осторожность, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Во время сильного ветра свердловчанам советуют находиться подальше от стен домов, крыш зданий и балконов. С них возможно падение шифера и других предметов. Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины у шатких конструкций, деревьев, рекламных щитов.

В МЧС отмечают, что сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку. В связи с этим спасатели просят жителей не разводить огонь на природе и соблюдать меры пожарной безопасности. Сообщать о возгораниях необходимо по телефонам: 101 или 112.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Свердловской области за сутки ликвидировали 9 возгораний в лесах.