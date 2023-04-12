80% обращений от свердловчан поступает в СФР через портал Госуслуг

В "Областной газете" прошла встреча с участием Елены Альшиц. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области 80% граждан по услугам, реализованным в электронном виде, обращаются в Социальный фонд России (СФР) дистанционно через единый портал Госуслуг, только малая часть заявителей приходят лично. Об этом рассказала управляющий Отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц в ходе встречи с коллективом редакции "Областной газеты".

"Очень много заявлений от мамочек на получение единого пособия на детей. Это очень ускоряет процедуру рассмотрения и назначения пособий. Человек написал заявление, мы его приняли, зарегистрировали, с этого дня пошел срок назначения или срок ответа обратившемуся, если нет оснований для назначений той или иной выплаты. Безусловно цифровые сервисы ускоряют работу", — уточнила Елена Альшиц.

Больше всего заявлений связаны с вопросами назначения пособий и выплат. Часть обращений касается предоставления технических средств реабилитации инвалидами. В частности, через Госуслуги можно оформить электронный сертификат на приобретение технических реабилитационных средств. Всего на портале Госуслуг работает 103 сервиса СФР.

Также в ближайшее время региональное отделение СФР будет принимать участие в пилотном проекте по назначению пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, в беззаявительном порядке (проактивном режиме).

С 1 января 2023 года Пенсионный и Фонд социального страхования объединились в единую структуру — Социальный фонд России. В регионе насчитывается 1 млн 300 тысяч пенсионеров, из них 1 млн 170 тысяч человек получают страховые пенсии.

Более подробно о работе СФР в регионе читайте в ближайших выпусках "Областной газеты". На следующей неделе коллектив издания готовится провести встречу с участием министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.

Напомним, ранее Елена Альшиц рассказала о новых мерах государственной поддержки медицинских работников.