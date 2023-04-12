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12 апреля 2023, 20:32

На Свердловскую область надвигаются заморозки

Заморозки

Вторжение арктического воздуха на территорию Свердловской области начнется в ночь на четверг. Фото: Алексей Кунилов

В ночь на 13 апреля на территорию Среднего Урала придет арктический антициклон. На севере Свердловской области дождь сменится снегом, а температура воздуха ночью опустится до -10° С.

"Вторжение арктического воздуха, распространяющегося со стороны Карского моря, на территорию Свердловской области начнется в ночь на четверг", — сообщает telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

При этом на юге региона погоду будет определять гребень антициклона. Воздух здесь прогреется до +16° С. Увеличится облачность.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет мокрый снег.

Днем на юге области ожидается дождь. На севере на дорогах — гололедица.

Температура воздуха ночью — от -2° С до +3° С, на севере — до -9° С.

Днем будет от +10° С до +15° С, на севере от +2° С до +7° С. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 20.

В Екатеринбурге ночью 13 апреля будет +1° С до +3° С, днем — от +13° С до +15° С. Будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 15.

Напомним, в конце марта в Екатеринбурге было побито несколько температурных рекордов.

Областная газета Свердловской области

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