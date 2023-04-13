Региональные и муниципальные телеканалы смогут смотреть до 90% свердловчан

С помощью гибридного стандарта HbbTV свердловчане смогут смотреть местные телеканалы. Фото: Алексей Кунилов

Филиал РТРС "Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр" начал на территории Среднего Урала вести трансляцию в гибридном стандарте HbbTV, благодаря которому жители региона смогут смотреть областные и муниципальные телеканалы, сообщает пресс-служба свердловского филиала РТРС.

Зрители, имеющие телевизоры с функцией HbbTV (объединяет возможности интернета и телевидения одновременно. —Прим. ред.), смогут увидеть еще 20 телеканалов под цифрой 999. С переключением на нее на экране появится меню платформы "РТРС.ПЛЮС". Во вкладке "Местное ТВ" доступны телеканалы:

"Телекон" (Нижний Тагил),

"Тагил ТВ" (Нижний Тагил),

"РИМ" (Каменск-Уральский),

"Инком ТВ" (Талица),

"11 канал" (Полевской),

"ПТВ" (Первоуральск),

"НТС Ирбит" (Ирбит),

"Родники Ирбитские" (Ирбитский район),

"Новоуральская вещательная компания" (Новоуральск),

"Канал С" (Серов),

"Богданович ТВ" (Богданович).

В тестовом режиме на платформе "РТРС.ПЛЮС" заработало Свердловское областное телевидение. К эксперименту присоединяются и радиостанции, одним из первых стало "Радио СИ".

"Эксперимент РТРС в Свердловской области, которая всегда была одним из лидеров телевещания, задает направления развития регионального и муниципального телевещания. У региональных вещателей есть своя ниша на рынке, их знают и им доверяют. Предложенное РТРС техническое решение не требует дополнительных частот и значительных вложений в инфраструктуру и позволяет местным каналам укрепить свои позиции в общей картине телесмотрения. А для зрителей это расширение их телевизионного меню, еще больше социально значимой информации", — отметил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

Все федеральные и уральские телеканалы на платформе "РТРС.ПЛЮС" будут транслироваться для зрителей бесплатно. Вскоре получить доступ к региональным и местным телеканалам смогут все пользователи телевизоров с функцией Smart TV.

Напомним, до 28 апреля в Свердловской области возможны временные перерывы в работе телеканалов и радио.