Время тратить и время сберегать

Сергей Коровин: "От размера ключевой ставки зависит, куда люди понесут деньги – в банки (при ее повышении) или в магазины". Фото: Полина Зиновьева

Как и зачем Центральный банк с помощью ключевой ставки регулирует уровень цен, для чего рассчитывают стоимость потребительской корзины и почему стабильно низкая инфляция – лучший вариант как для экономики страны, так и для отдельно взятого гражданина.

Ключ в ставке

– Сергей Владимирович, вопрос, можно сказать, с позиции обывателя. Что это вообще такое – ключевая ставка?

– Ключевая ставка – это минимальный процент, под который коммерческие банки могут взять деньги у Центробанка или положить их на депозиты. Отталкиваясь от этой ставки, коммерческие банки выдают кредиты под более высокий процент – гражданам и бизнесу.

В свою очередь, клиенты принимают финансовые решение о том, что в данный момент выгоднее – сберегать или тратить, планируют те или иные расходы и получают кредиты.

В общем, от размера ключевой ставки зависит, куда люди понесут деньги – в банки (при ее повышении) или в магазины (при ее понижении). А Центробанк регулирует этот процесс.

– А почему бы не сделать ключевую ставку, например, 1 процент? Чтобы заемные деньги стали доступными?

– Если мы сделаем ключевую ставку 1 процент, то скорее всего, это приведет к тому, что спрос абсолютно на все – на продукты, товары услуги и так далее – очень сильно повысится. В такой ситуации есть риск, что предложение быстро не сможет под него подстроиться, производители и поставщики просто повысят цены. Чтобы заново отрегулировать баланс, в дальнейшем ставку придется сильно повышать.

Такая ситуация, например, сложилась сейчас в развитых странах. Долгое время ставки там были низкие, что способствовало росту инфляции. И сейчас их вынуждены поднимать.

Фото: Полина Зиновьева

«Золотая середина»

– То есть с помощью ключевой ставки Центробанк регулирует цены?

– Совершенно верно. Ключевая ставка – основной инструмент кредитно-денежной политики. При ее повышении спрос на товары и услуги падает, и цены растут медленнее. И наоборот, если ключевая ставка снижается, спрос растет и цены растут быстрее. Вот такой механизм действует.

Цель Банка России – поддержание стабильно низкой инфляции в пределах 4 процентов в целом по стране.

– А что такое вообще инфляция? И как она измеряется?

– Инфляцию измеряет Росстат. Берется так называемая потребительская корзина, то есть набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупают среднестатистический человек или семья. В эту корзину входят почти 570 наименований.

Что-то из этих товаров – хлеб, мясо, бензин люди покупают ежедневно, а например, автомобили приобретают довольно редко. Но тем не менее цена автомобиля, а значит, и его «вес» в потребительской корзине, гораздо больше, чем, например, вес овощей.

Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу, как правило, в сторону увеличения. Это изменение и есть инфляция.

А совсем без роста цен можно обойтись?

– Падение цен – дефляция, останавливает развитие экономики. Потому что, когда это происходит, люди и бизнес в ожидании дальнейшего падения цен начинают откладывать на потом покупки и инвестиции.

Товары перестают покупать, из-за этого компании вынуждены сворачивать производство, перестают выплачивать зарплату сотрудникам. Приток денег, за счет которых экономика может дальше развиваться, снижается. Выпуск и предложение падают, что в конце концов, наоборот, приводит к значительному росту цен.

– А от чего вообще зависят цены?

– В основном от спроса и предложения на рынке. Например, если фермеры вырастили хороший урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать.

Но влияют на цены и инфляционные ожидания. Тут ситуация обратная той, когда цены снижаются. Если потребители ждут, что цены будут сильно расти, они приобретают товары впрок. Компании, со своей стороны, начинают повышать цены. Например, производитель сыра ждет, что молоко подорожает. Чтобы покрыть будущие расходы на сырье, он заранее начинает поднимать цену на свой товар. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг: все ждут роста цен и цены растут именно потому, что люди этого ждут.

Инфляционные ожидания населения регулярно замеряет «инФОМ». В феврале они были 12,2 процента, а в марте снизились до – 10,7 процента. Тем не менее это все равно достаточно высокий уровень.

– Это плохо?

– Высокая инфляция – это всегда плохо. Потому что ее трудно прогнозировать. И это особенно сильно влияет на людей с низкими доходами. Ведь у состоятельных граждан есть способы защититься от инфляции – например, получая проценты по вкладам или инвестируя на финансовом рынке. Поэтому инфляцию иногда называют налогом на бедных.

Фото: Полина Зиновьева

Лучший сценарий для экономики

– Считается, что оптимальный уровень инфляции для России 4 процента, а, например, для Швейцарии – 1,5 процента. Почему?

– Как правило, в странах с развитыми финансовыми рынками целевой уровень инфляции – 1–3 процента. Но для нашей страны это не подходит. Прежде всего из-за высоких инфляционных ожиданий, недостаточной развитости рыночных механизмов и невысокой отраслевой диверсификации экономики. Для стран с формирующимися рынками, к которым относится и Россия, оптимальный уровень все-таки – 4 процента в год.

Стабильная невысокая инфляция, при которой сохраняется покупательная способность денег – лучший сценарий для экономики. Это позволяет планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты.

– Сейчас ключевая ставка составляет 7,5 процента. Это хорошо или плохо?

– Когда Банк России принимает решение по ключевой ставке, он ориентируется на детальную оценку состояния экономики как в целом по стране, так и в регионах.

Сейчас экономика развивается по более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось ранее: в базовом сценарии Банк России ожидает, что темп прироста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году будет в диапазоне от минус 1 до плюс 1 процента. Вместе с тем, конечно, есть риски, связанные с возможностью усиления санкций и ухудшения внешних условий.

Отдельный вопрос, почему Центральный банк не считает необходимым уже в этом году снизить инфляцию до 4 процентов. Дело в том, что слишком жесткой денежно-кредитной политикой можно навредить бизнесу, который в связи с изменением экономических условий находится в процессе трансформации. Повышенный инфляционный фон, наверное, в этих условиях является оправданным. Поэтому Банк России прогнозирует, что в текущем году она составит 5–7 процентов и вернется к 4 процентам в 2024 году. Но тем не менее, если проинфляционные риски усилятся, Банк России рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.