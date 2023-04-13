Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбургском центре занятости будет работать профориентационная площадка. Фото: Галина Соловьева

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" стартует в Екатеринбурге 14 апреля. В ней участвуют 26 компаний, которые предложат свыше 2 000 вакансий.

Всероссийская ярмарка трудоустройства — это новый проект Министерства труда РФ. Он одновременно стартует во всех субъектах России. Его региональные этапы пройдут в апреле, а федеральный — в июне, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В уральской столице ярмарка трудоустройства пройдет на 10 площадках:

в Уральском федеральном университете (УрФУ) на улице Мира, 19 по предварительной регистрации;

в Уральском политехническом колледже на проспекте Ленина, 89;

в Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) на улице Колмогорова, 66;

в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже на улице Шефской, 13;

в Уральском радиотехническом колледже им. А. С. Попова на улице Крауля, 168;

на Уральском заводе резиновых технических изделий (УЗ "РТИ") на улице Монтерской, 3;

в Уральском научно-исследовательском химическом институте с опытным заводом (АО "УНИХИМ с ОЗ") на улице Монтажников, 9;

на Уральском турбинном заводе (АО "УТЗ") на улице Фронтовых Бригад, 18;

в Екатеринбургском центре занятости на улице Шейнкмана, 22, который будет работать очно и онлайн.

Торжественное открытие ярмарки трудоустройства пройдет в здании УрФУ. Посетители ознакомятся с видеопрезентациями предприятий, узнают об актуальных вакансиях ведущих компаний, а также о сервисах и услугах Екатеринбургского центра занятости.

Жители города, которые ищут работу или хотят сменить сферу деятельности, зарегистрировавшись, смогут пройти собеседование, ознакомиться с условиями труда, заполнить анкету соискателя, задать все интересующие вопросы специалистам 13 предприятий Екатеринбурга.

Кроме того, 14 апреля с 10:00 до 14:00 соискатели смогут пройти собеседования на уральских заводах.

На площадки, которые развернут в образовательных учреждениях, придут специалисты городских предприятий, которые расскажут о компаниях и проведут профессиональный отбор для всех желающих.

В Екатеринбургском центре занятости будет работать профориентационная площадка. Желающие смогут получить заключение специалистов о рекомендуемых видах профессиональной деятельности, а также задать вопросы.

Напомним, количество вакансий в Свердловской области втрое превышает количество зарегистрированных безработных.