Фото: Лилия Джураева

Воспитанники детского сада «Надежда» в микрорайоне Эльмаш вместе с родителями запустили оригинальный проект к 300-летию Екатеринбурга. С помощью обычных материалов и передовых технологий они создали мини-версии известных достопримечательностей города. Среди экспонатов – бумажный Дом Севастьянова, Белая башня, напечатанная на 3D-принтере, городские музеи, памятники и другие знаковые объекты. С помощью презентаций, подготовленных с использованием самых современных форматов, ребята уже представили свои работы на федеральном уровне.

– В этом году наш город отмечает юбилей. Мы с детьми и их родителями не могли остаться в стороне и решили сделать макеты любимых и памятных мест Екатеринбурга, и таким образом поздравить его с предстоящим праздником, – рассказала «ОГ» воспитатель детского сада Лилия Джураева.

Семьи подошли к проекту творчески. На создание миниатюр у многих ушло от нескольких вечеров до недель. Всего было изготовлено более 20 макетов. Работы выполнены в разных техниках: например, здание старого железнодорожного вокзала вырезали лазером из дерева, а стелу «Европа–Азия», что на Пермском тракте, вылепили из глины.

Некоторые участники проекта воспользовались современными технологиями. К примеру, один из воспитанников вместе с папой, инженером по профессии, спроектировал и распечатал макет Белой башни на 3D-принтере. Также есть работы, созданные из 3D-пазлов и с помощью 3D-ручки. А еще интерактивный экспонат: на макете парка Маяковского размером полтора на полтора метра вращается колесо обозрения – в фонтане плещется настоящая вода, а вся конструкция подсвечивается с помощью светодиодов.

Кроме макетов ребята подготовили презентации и теперь каждую неделю выступают перед сверстниками. Кто-то проводит виртуальные экскурсии внутри своих объектов, а кто-то с помощью квадрокоптера запечатлел, как они выглядят с высоты птичьего полета. Так что историю городских достопримечательностей дошколята теперь знают назубок.

– Дети, например, с удивлением узнали, что дедушка нашей воспитанницы Арины Черных – Николай Николаевич Черных – является автором скульптур из металлолома, которые они не раз видели в Историческом сквере и на других площадках города. Сама Арина вместе с дедушкой смастерила макет его скульптуры «Тараканище», победившей в 2010 году на Всероссийском фестивале парковой скульптуры «Лом», – говорит Лилия Джураева.

Родители отмечают, что работа над макетами пробуждает у них интерес вместе с детьми посещать знаковые места в городе.

– Мы с дочкой сделали макет Музея природы Урала – для этого устроили вылазку туда всей семьёй, – рассказывает Ирина Белоусова. – Благодаря этому творческому проекту не только дети, но и мы, взрослые, узнали много нового о городе, в котором живем.

Пока мини-музейная экспозиция размещается в детском саду. В ближайшее время познакомиться с ней придут ребята из соседнего дошкольного учреждения, в роли экскурсоводов выступят сами юные моделисты. Также проект уже успели оценить педагоги в других городах страны – презентации дошкольников транслируют на портале Всероссийской общественной организации содействия развитию сферы дошкольного образования «Воспитатели России».