В Нижнем Тагиле и Невьянске пошел снег

Примерно в 17–18 часов в Екатеринбурге может пройти снег. Фото: Павел Ворожцов

Контрастный холодный фронт пришел в Свердловскую область с Таймыра и движется над территорией нашего региона с севера на юг. Сейчас в Нижнем Тагиле и Невьянске идет снег. На севере области установился временный снежный покров.

"Скорость движения фронта 20–30 км/ч, так что он достигнет Екатеринбурга ориентировочно в 17-18 часов местного времени. За фронтом температура воздуха понижается со скоростью 5–8 градусов в час. И чем сильнее прогрет воздух перед фронтом, тем больше будет температурный контраст ", — сообщает telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

Сейчас передний край фронта расположен примерно по линии Новоуральск — Реж.

Холоднее всего сегодня в Ивделе: -6,7 °С. Теплее — в Красноуфимске: +16,7 °С.

В связи со снегопадами и возможным образованием гололедицы и снежного наката Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей выбирать пониженный скоростной режим и отказаться от опасных маневров, быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам, которые уже сменили шины на летние, а также водителям с небольшим опытом вождения необходимо отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом. Пешеходы перед выходом на проезжую часть должны убедиться в полной остановке транспортных средств, так как тормозной путь на заснеженной асфальтовой дороге увеличивается.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Свердловской области будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью от -12 °С до -7 °С, на севере до -15 °С. Днем будет от -3 °С до +2 °С. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, порывы до 18.

В Екатеринбурге ночью 14 апреля будет от -9 °С до -7 °С, днем — около 0 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, порывы до 14.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на Свердловскую область надвигаются заморозки.