Юбилей – дело общее

Работающие в регионе крупные компании активно участвуют в подготовке уральской столицы к 300-летию. В числе проектов – ввод в работу обновленных станций наземного метро, благоустройство общественных пространств и знаковых объектов, а также восстановление в партнерстве с областными властями здания гостиницы «Исеть». Подробности – в материале «ОГ».
От фонтана до парящего моста
Работами будут охвачены самые разные территории города. Одним из крупнейших проектов станет реконструкция светомузыкального фонтана в акватории Исети между улицами Ленина и Малышева.
Сделать такой подарок Екатеринбургу осенью минувшего года предложил председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым. Фонтан был запущен в 2013 году, когда город отмечал 290-летие, и сегодня технически устарел. Сбербанк выразил готовность вложить в реконструкцию 100 млн рублей, рассказали «ОГ» в мэрии.
У фонтана появится особая световая конструкция, испускающая лазерные лучи, а также система подогрева, которая позволит сооружению работать и зимой. Водные струи будут подниматься и опускаться под музыку.
Сроки начала работ еще обсуждаются. По всей видимости, они начнутся ближе к лету. Тем не менее дата презентации обновленного фонтана уже назначена:18 августа – накануне общегородского праздника, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Ряд компаний приведет в порядок общественные территории. «Россети Урал» благоустроят парк в квартале улиц Чкалова – Громова – Бардина – Онуфриева.
– Планируем выполнить здесь монтаж световых арт-конструкций, обустроить детскую площадку и установить дополнительные малые архитектурные формы. Объем инвестиций - 30 млн рублей. Сейчас наш концептуальный подход к территории согласовываем с городским комитетом благоустройства. К следующей неделе окончательное решение должно быть принято, после чего приступим к работам, – сообщила «ОГ» директор по связям с общественностью компании «Россети Урал» Наталья Балдова.
Есть планы и по благоустройству сквера у Вознесенской горки.
– По этому вопросу администрация Екатеринбурга ведет переговоры с «Газпром Трансгаз Екатеринбург», – рассказал «ОГ» начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин. – Планируется обустроить амфитеатр около ТЮЗа. Проект предусматривает парящий мост – как в московском парке «Зарядье». Сейчас обсуждаем детали.
Областной Союз предприятий оборонных отраслей промышленности планирует обновить стелы на въездах в Екатеринбург. Сейчас идут переговоры с мэрией по перечню работ на объектах, сообщили в организации.
Свою лепту внесет и СКБ-Контур: ведущий специалист по связям с общественностью Ксения Федюшина рассказала «ОГ», что компания по собственной инициативе вошла в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия города и сейчас рассматривает варианты площадок для инвестиций.
Большой блок мероприятий по благоустройству в Академическом – самом молодом и густонаселенном районе Екатеринбурга – подготовил специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Речь идет о завершении работ по созданию Преображенского парка, начатых в прошлом году. Подробности мероприятий пока не разглашаются.
Еще один подарок
В Екатеринбург начали поступать новые троллейбусы белорусского производства. Четыре машины уже находятся в депо на улице Щорса, еще две – в депо Орджоникидзевского района, еще одна машина, седьмая, в пути между Минском и Екатеринбургом.
Все троллейбусы – с автономным ходом, имеют пандусы и низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки. Вместимость каждой машины – 83 человека. Планируется, что электротранспорт пустят в первую очередь в Академический и жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7. Выйдут они и на старейший троллейбусный маршрут «Химмаш – ж/д вокзал».
Как сообщил заместитель главы города Алексей Бубнов, до конца ноября текущего года в Екатеринбург поступят еще 43 новых троллейбуса. Средства на закупку электротранспорта в сумме почти 1,5 млрд рублей выделены из федерального резервного фонда.
На паях с властью
В юбилейный год в Екатеринбурге начнут восстанавливать гостиницу «Исеть» на проспекте Ленина, 69, рассказал заместитель губрнатора – министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Кузнецов 11 апреля на пресс-конференции со СМИ. 11-этажное конструктивистское здание было построено в 1930-е годы по заказу ОГПУ. Изначально оно задумывалось как общежитие для силовиков, но впоследствии стало гостиницей. С 2014 года этажи гостиницы со второго по десятый не эксплуатируются. В 2016 году здание гостиницы передали из федеральной в областную собственность, оно получило статус объекта культурного наследия федерального значения.
В 2022 году областное правительство согласовало с федеральными властями передачу гостиницы в управление компании «Деловой дом на Архиерейской» в рамках государственно-частного партнерства. Она же и выступает инвестором.
– Недвижимость станет вкладом региона в уставной капитал создаваемого вместе с инвестором юридического лица, которое будет управлять памятником архитектуры. Как только юрлицо будет создано и подготовлена проектная документация, сразу же начнется реконструкция, – сказал министр.
Окончание работ намечено на 2028 год. В здании гостиницы планируется открыть бутик-отель.
Также Екатеринбург получит к юбилею сразу несколько обновленных железнодорожных станций в рамках проекта «Наземное метро».
– В ближайшее время откроем для пассажиров современный пешеходный переход через железнодорожные пути на остановочном пункте «ВИЗ», – сообщил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. – В проект инвестировано более 150 млн рублей. Он оборудован лифтами для выходов на платформы. Рядом с переходом городские власти разместят удобные остановки автобусов, сделают освещение тротуаров. В результате на карте города появится еще одно привлекательно и безопасное общественное пространство.
Кроме «ВИЗа» Свердловская железная дорога планирует в этом году за счет собственных средств реконструировать платформу на остановке «Компрессорный завод», построить и запустить в эксплуатацию платформу на остановке «Синие Камни». Благоустройство территорий, прилегающих к платформам, возьмет на себя мэрия. Параллельно СвЖД подготовит проекты обновления остановочных пунктов «Ботаническая», «Керамик» и «Вторчермет» – работы здесь начнутся в 2024 году.
- Опубликовано в №79 от 14.04.2023
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Екатеринбургу - 300 лет
Нынешний год для региона – особый. Наша славная столица, Екатеринбург, отметит 300-летие. Уже пошел отсчет дел, решений и событий, приуроченных к этой дате.