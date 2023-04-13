Юбилей – дело общее

Фонтану на Исети в этом году всего 10 лет, но для екатеринбуржцев он давно стал привычным атрибутом «сердца» города – Плотинки. Фото: wikimedia.org / CC-BY-SA-3.0

Работающие в регионе крупные компании активно участвуют в подготовке уральской столицы к 300-летию. В числе проектов – ввод в работу обновленных станций наземного метро, благоустройство общественных пространств и знаковых объектов, а также восстановление в партнерстве с областными властями здания гостиницы «Исеть». Подробности – в материале «ОГ».

От фонтана до парящего моста

Работами будут охвачены самые разные территории города. Одним из крупнейших проектов станет реконструкция светомузыкального фонтана в акватории Исети между улицами Ленина и Малышева.

Сделать такой подарок Екатеринбургу осенью минувшего года предложил председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым. Фонтан был запущен в 2013 году, когда город отмечал 290-летие, и сегодня технически устарел. Сбербанк выразил готовность вложить в реконструкцию 100 млн рублей, рассказали «ОГ» в мэрии.

У фонтана появится особая световая конструкция, испускающая лазерные лучи, а также система подогрева, которая позволит сооружению работать и зимой. Водные струи будут подниматься и опускаться под музыку.

Сроки начала работ еще обсуждаются. По всей видимости, они начнутся ближе к лету. Тем не менее дата презентации обновленного фонтана уже назначена:18 августа – накануне общегородского праздника, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Ряд компаний приведет в порядок общественные территории. «Россети Урал» благоустроят парк в квартале улиц Чкалова – Громова – Бардина – Онуфриева.

– Планируем выполнить здесь монтаж световых арт-конструкций, обустроить детскую площадку и установить дополнительные малые архитектурные формы. Объем инвестиций - 30 млн рублей. Сейчас наш концептуальный подход к территории согласовываем с городским комитетом благоустройства. К следующей неделе окончательное решение должно быть принято, после чего приступим к работам, – сообщила «ОГ» директор по связям с общественностью компании «Россети Урал» Наталья Балдова.

Есть планы и по благоустройству сквера у Вознесенской горки.

– По этому вопросу администрация Екатеринбурга ведет переговоры с «Газпром Трансгаз Екатеринбург», – рассказал «ОГ» начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин. – Планируется обустроить амфитеатр около ТЮЗа. Проект предусматривает парящий мост – как в московском парке «Зарядье». Сейчас обсуждаем детали.

Областной Союз предприятий оборонных отраслей промышленности планирует обновить стелы на въездах в Екатеринбург. Сейчас идут переговоры с мэрией по перечню работ на объектах, сообщили в организации.

Свою лепту внесет и СКБ-Контур: ведущий специалист по связям с общественностью Ксения Федюшина рассказала «ОГ», что компания по собственной инициативе вошла в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия города и сейчас рассматривает варианты площадок для инвестиций.

Большой блок мероприятий по благоустройству в Академическом – самом молодом и густонаселенном районе Екатеринбурга – подготовил специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Речь идет о завершении работ по созданию Преображенского парка, начатых в прошлом году. Подробности мероприятий пока не разглашаются.

Еще один подарок В Екатеринбург начали поступать новые троллейбусы белорусского производства. Четыре машины уже находятся в депо на улице Щорса, еще две – в депо Орджоникидзевского района, еще одна машина, седьмая, в пути между Минском и Екатеринбургом. Все троллейбусы – с автономным ходом, имеют пандусы и низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки. Вместимость каждой машины – 83 человека. Планируется, что электротранспорт пустят в первую очередь в Академический и жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7. Выйдут они и на старейший троллейбусный маршрут «Химмаш – ж/д вокзал». Как сообщил заместитель главы города Алексей Бубнов, до конца ноября текущего года в Екатеринбург поступят еще 43 новых троллейбуса. Средства на закупку электротранспорта в сумме почти 1,5 млрд рублей выделены из федерального резервного фонда. Фото: Борис Ярков

На паях с властью

В юбилейный год в Екатеринбурге начнут восстанавливать гостиницу «Исеть» на проспекте Ленина, 69, рассказал заместитель губрнатора – министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Кузнецов 11 апреля на пресс-конференции со СМИ. 11-этажное конструктивистское здание было построено в 1930-е годы по заказу ОГПУ. Изначально оно задумывалось как общежитие для силовиков, но впоследствии стало гостиницей. С 2014 года этажи гостиницы со второго по десятый не эксплуатируются. В 2016 году здание гостиницы передали из федеральной в областную собственность, оно получило статус объекта культурного наследия федерального значения.

В 2022 году областное правительство согласовало с федеральными властями передачу гостиницы в управление компании «Деловой дом на Архиерейской» в рамках государственно-частного партнерства. Она же и выступает инвестором.

– Недвижимость станет вкладом региона в уставной капитал создаваемого вместе с инвестором юридического лица, которое будет управлять памятником архитектуры. Как только юрлицо будет создано и подготовлена проектная документация, сразу же начнется реконструкция, – сказал министр.

Окончание работ намечено на 2028 год. В здании гостиницы планируется открыть бутик-отель.

Гостиница «Исеть» – один из символов Екатеринбурга и федеральный памятник конструктивизма. За полукруглую форму ее часто называют подковой. Фото: Павел Ворожцов

Также Екатеринбург получит к юбилею сразу несколько обновленных железнодорожных станций в рамках проекта «Наземное метро».

– В ближайшее время откроем для пассажиров современный пешеходный переход через железнодорожные пути на остановочном пункте «ВИЗ», – сообщил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. – В проект инвестировано более 150 млн рублей. Он оборудован лифтами для выходов на платформы. Рядом с переходом городские власти разместят удобные остановки автобусов, сделают освещение тротуаров. В результате на карте города появится еще одно привлекательно и безопасное общественное пространство.

Кроме «ВИЗа» Свердловская железная дорога планирует в этом году за счет собственных средств реконструировать платформу на остановке «Компрессорный завод», построить и запустить в эксплуатацию платформу на остановке «Синие Камни». Благоустройство территорий, прилегающих к платформам, возьмет на себя мэрия. Параллельно СвЖД подготовит проекты обновления остановочных пунктов «Ботаническая», «Керамик» и «Вторчермет» – работы здесь начнутся в 2024 году.

Так сейчас выглядит обновленный пешеходный переход через железнодорожные пути на станции «ВИЗ». Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Опубликовано в №79 от 14.04.2023