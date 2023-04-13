Горные мастера – на вес золота

Разместить все желающие предприятия на ярмарке вакансий в УГГУ не смогли чисто физически. Фото: Ксения Каменцева, Виолетта Смирнова – Пресс-служба УГГУ

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) завершил работу масштабный научно-производственный форум – «XXI Уральская горнопромышленная декада». Ежегодно это мероприятие объединяет специалистов в сфере науки, производства и бизнеса горнопромышленных регионов России. В последний день «декады» в здании университета прошла ярмарка вакансий для выпускников вуза. Почти 70 предприятий со всей страны хотели бы видеть специалистов УГГУ в числе своих работников, на одного выпускника приходится до 10 вакансий.

В течение десяти дней в Горном университете прошло более 100 мероприятий: конференции, семинары, олимпиады и конкурсы. Все они были посвящены развитию геологии и геофизики, технологиям добычи и переработки полезных ископаемых и техногенного сырья, совершенствованию оборудования для горной и нефтегазовой промышленности, экологической безопасности техногенных объектов и горнопромышленных регионов, экономике недропользования. Среди участников форума – как состоявшиеся ученые и производственники, так и школьники и студенты, которые готовят доклады или представляют свои варианты разработки производственных задач.

«В рамках декады мы приглашаем ведущих специалистов главных предприятий отрасли и представителей академической науки – лучших профессоров, докторов наук, тех, кто проводит исследования в лабораториях. Мы обсуждаем лучшие практики. Но мы даем и выступить нашим лучшим студентам, представить свои идеи и наработки экспертному сообществу – показать себя потенциальным работодателям», – рассказал ректор УГГУ Алексей Душин.

Уральский горнопромышленный форум традиционно вызывает интерес у профильных министерств правительства Свердловской области с точки зрения реализации конкретных проектов. Сегодня промышленность региона работает в условиях значительного увеличения объемов производства, в том числе для решения задач оборонного комплекса. Вопрос подготовки кадров особенно актуален.

Так, важным событием форума стало заключение соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса между УГГУ и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

«Соглашение с УГГУ даст толчок к расширению наших возможностей по привлечению на завод новой научной школы и позволит студентам максимально быстро влиться в техническую элиту УВЗ. Производственная практика, стажировка профессорско-преподавательского состава, совместная реализация программ молодежной политики, трудоустройство выпускников – вот магистральная линия нашего дальнейшего сотрудничества», – пояснила заместитель директора по персоналу «Уралвагонзавод» Ирина Артамонова.

Завершающим событием «XXI Уральской горнопромышленной декады» стала ярмарка вакансий для студентов вуза – сама масштабная за 21 год проведения форума. В 2023 году руководству УГГУ пришлось ограничить количество участников ярмарки 60 предприятиями, хотя было подано 68 заявок. Но это не значит, что интересы компаний, не допущенных к участию, будут ущемлены. Отказали нескольким предприятиям, так как чисто физически не смогли всех разместить на площадке, отведенной под ярмарку. Но в УГГУ ежемесячно проводятся Дни компаний, когда приезжает одно конкретное предприятие. Для этого собирают студентов тех специальностей, которые и нужны компании. Самые востребованные профессии специалитета «Горное дело»: маркшейдеры, обогатители, механики, энергетики. На выпускников этого направления заявок от предприятий в разы больше.

«Кадровый голод на предприятиях существует, он реален. С каждым годом мы чувствуем: наши выпускники все больше и больше востребованы. В зависимости от специальности на одного выпускника приходится 8–10 вакансий», – рассказала руководитель центра карьеры УГГУ Мария Коренькова.

Многих студентов предприятия примечают еще во время учебы. После первого и второго курсов студенты Горного университета проходят учебные практики, а после третьего – уже производственные. На них особо отличившихся студентов кадровики ангажируют на дальнейшую работу на предприятии. К окончанию учебы в вузе почти 90 процентов студентов уже имеют четкое представление о месте дальнейшей работы.

«Сегодня на государственном уровне большое внимание уделяется подъему престижа инженерных профессий и рабочих специальностей. Проводится много отраслевых конкурсов и других мероприятий, и уже наблюдается тенденция на улучшение ситуации – молодому поколению это стало интересно. Немаловажно и то, что это высокооплачиваемые профессии», – отметил начальник карьера «Юбилейный» АК «АЛРОСА» Владимир Миронов.

Впервые в ярмарке приняло участие ООО «Уральский горнопромышленный холдинг», в активе которого десять производственных предприятий. Холдинг заинтересован в выпускниках практически всех направлений подготовки УГГУ: от горного дела и экологии до экономики и ИТ.

«Современным студентам важно не только трудоустройство в целом, но и то, чтобы компания развивалась, предоставляла им хорошие условия для работы и отдыха, давала дополнительные возможности самореализации. Большое значение сегодня имеет не только зарплата, но и место расположения предприятия, близость к домашнему региону», – рассказала директор департамента по связям с общественностью ООО «Уральский горнопромышленный холдинг» Светлана Данилова.

На самом деле современные студенты подходят к выбору будущего места работы весьма требовательно: нужны не только зарплата и возможность реализации, но и социальный пакет, и досуг, и комфорт.

«Да, пусть хоть сто тысяч платят, что я там по вечерам делать буду? Проходил практику, у них там на все лето горячую воду отключают. Котельная работает только на отопление, тогда и воду дают горячую. А сходить вообще некуда: одно кафе, дискотека в клубе. Я сам родом из такого поселка. Не надо мне такого больше. Ищу работу в крупном городе», – высказался Артём, студент УГГУ.

«Вакансий много, вакансии интересные. Выбираю по социальным гарантиям. Я недавно женился, нужны будут детский сад, школа, секции или кружки для будущих детей. Это важно», – уверен Марат, студент 4-го курса УГГУ.

«Я хочу остаться в Екатеринбурге. Здесь были вакансии от метрополитена, Росприроднадзора. Что-то выберу. Я хочу развиваться не только по профессии, но и творчески. У нас своя дэнс-группа», – рассказала Елена, будущая выпускница УГГУ.

На самом деле для студентов выбор предоставлен разнообразный. В 2023 году на ярмарку вакансий приехали компании со всей страны: от Москвы до Воркуты. В числе участников Ярмарки такие крупные горнодобывающие, машиностроительные и энергетические компании, как УГМК, АК АЛРОСА, ПАО «Уралмашзавод», Кировский филиал АО «Апатит», АО «Башнефтегеофизика», РОСАТОМ, АО «Воркутауголь», АО «МХК «ЕвроХим» и другие. Половина всех предприятий, представленных на ярмарке, из Екатеринбурга и Свердловской области.

Мнение «Мы сохранили и усилили научную составляющую, активно используем наработки фундаментальной и прикладной науки. Свердловская область – самодостаточный регион в части сырьевых запасов. В области переработки и добычи полезных ископаемых сегодня как никогда важно решение вопросов повышения качества эффективности и снижения себестоимости работ. Без науки, обсуждений и конкретных предложений будущего не будет». Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей ПЕРЕСТОРОНИН

«Наука и горное дело тесно связаны с историей развития региона. У нас сложилась хорошая база для того, чтобы преобразовывать материальную экономику в экономику знания – это то, что дает возможность обеспечить не только богатство предприятий, но и эмоциональное, интеллектуальное богатство людей». Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис МАМОНТОВ

Помимо производственных предприятий на мероприятии присутствовали представители Росприроднадзора, Росреестра, Института геофизики УрО РАН. Фото: Ксения Каменцева, Виолетта Смирнова – Пресс-служба УГГУ

Современных студентов интересует не просто трудоустройство, а и хорошие условия для работы и отдыха, дополнительные возможности самореализации. Фото: Ксения Каменцева, Виолетта Смирнова – Пресс-служба УГГУ

Ректор УГГУ Алексей Душин: «Интерес со стороны работодателей к университету огромен». Фото: Пресс-служба УГГУ

Предприятия привлекают внимание студентов бесплатными карандашами, ручками и блокнотами. Фото: Пресс-служба УГГУ