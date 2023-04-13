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Общество
13 апреля 2023, 19:00

Екатеринбургский дизайнер с проектом инклюзивной ванны выиграла международную премию

Проект инклюзивной ванны

Проект позволит людям с ограниченными возможностями здоровья безопасно принимать ванну. Фото проекта Марии Овчинниковой с сайта премии Design.Now

Дизайнер из Екатеринбурга Мария Овчинникова стала победительницей международной премии Design.Now в номинации Future. Она представила проект ванны для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В основе проекта The Accessible Bath Unit — реконфигурируемая ванна из силиконовой резины, стойки управления с краном и установленной системой сигнализации, сиденье и поручни. Бортики можно опускать, превращая ее в душ. Об этом сообщается на сайте премии.

Такая конструкция позволит инвалидам и пожилым людям безопасно принимать душ и предотвратит несчастные случаи.

Напомним, в рамках форума "СОЦИО" на выставке в Екатеринбурге представлены средства реабилитации инвалидов.

Областная газета Свердловской области

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