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14 апреля 2023, 09:37

Икону, написанную уральским священником, подарили Патриарху Иерусалима

Икону с Урала передали Патриарху Иерусалимскому Феофилу III

Икону написал настоятель часовни святой Екатерины отец Сергий. Фото: Фонд святой Екатерины

Сегодня в Иерусалиме в Храме Гроба Господня Патриарх Иерусалимский Феофил III благословил паломников из Екатеринбурга. Верующие передали ему икону с образом покровительницы столицы Урала, которую написал настоятель часовни святой Екатерины отец Сергий.

Как сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины, икону Патриарху передали директор Фонда Александр Андреев и старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

"Интересно, что в 2017 году патриарх Феофил посещал часовню, когда прилетал в Россию с визитом. Тогда же он принял участие в крестном ходе в день святой Екатерины и провел службу в Свято-Троицком соборе", — отмечают в Фонде.

Добавим, что спецборт с паломниками вылетел на днях из Екатеринбурга в Иерусалим за частицей Благодатного огня из Храма Гроба Господня. В аэропорту Кольцово делегацию проводил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Миссию возглавил старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

Напомним, по улицам Екатеринбурга в Пасхальный крестный ход, который состоится 16 апреля, пронесут икону святой великомученицы Екатерины. Икона пробыла несколько месяцев в космосе.

Областная газета Свердловской области

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