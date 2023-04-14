Икону, написанную уральским священником, подарили Патриарху Иерусалима

Икону написал настоятель часовни святой Екатерины отец Сергий. Фото: Фонд святой Екатерины

Сегодня в Иерусалиме в Храме Гроба Господня Патриарх Иерусалимский Феофил III благословил паломников из Екатеринбурга. Верующие передали ему икону с образом покровительницы столицы Урала, которую написал настоятель часовни святой Екатерины отец Сергий.

Как сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины, икону Патриарху передали директор Фонда Александр Андреев и старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

"Интересно, что в 2017 году патриарх Феофил посещал часовню, когда прилетал в Россию с визитом. Тогда же он принял участие в крестном ходе в день святой Екатерины и провел службу в Свято-Троицком соборе", — отмечают в Фонде.

Добавим, что спецборт с паломниками вылетел на днях из Екатеринбурга в Иерусалим за частицей Благодатного огня из Храма Гроба Господня. В аэропорту Кольцово делегацию проводил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Миссию возглавил старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

Напомним, по улицам Екатеринбурга в Пасхальный крестный ход, который состоится 16 апреля, пронесут икону святой великомученицы Екатерины. Икона пробыла несколько месяцев в космосе.