Вступил в силу закон об упрощенной регистрации детей и браков для участников СВО

Участники СВО могут заверять подписи на заявлениях о регистрации брака и рождении ребенка не только у нотариуса. Фото: Галина Соловьева

Федеральный закон, который упрощает для участников спецоперации регистрацию детей и браков, вступил в силу сегодня, 14 апреля.

Участникам СВО теперь разрешено заверять подписи на заявлениях о регистрации брака и рождении ребенка не только у нотариуса. Это может сделать командир воинской части или начальник госпиталя. Документ будет иметь юридическую силу.

Согласно действующему ранее законодательству, если человек не мог лично присутствовать при подаче заявления о регистрации рождения ребенка, то его подпись было необходимо заверить у нотариуса.

Заверять свои подписи у командиров участники СВО смогут в том случае, если не могут лично присутствовать в ЗАГСе при подаче совместного заявления о регистрации ребенка, а также о заключении или расторжении брака.

Согласно документу, засвидетельствовать подпись военнослужащего, находящегося на лечении, могут начальник госпиталя или санатория, его заместитель по медицинской части, а при их отсутствии — старший или дежурный врач.

Ранее "Областная газета" писала, что Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков участников СВО. Теперь льготой могут воспользоваться не только супруга, дети и иждивенцы, но также все созаемщики, включая родителей и усыновителей.