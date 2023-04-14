Крупное возгорание произошло в офисном здании Березовского Свердловской области

В подвале здания загорелась оргтехника. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Утром 14 апреля в Березовском произошел пожар в административном здании на улице Шиловской. На месте был развернут оперативный штаб. Открытое горение на данный момент локализовано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в подвале административного трехэтажного здания горит оргтехника. До приезда спасателей из здания успели самостоятельно эвакуироваться 35 человек. Информации о пострадавших не поступало.

"Тушение пожара осложнялось сильным задымлением. Для поиска очагов пожара специалисты МЧС применяли тепловизоры, также для снижения опасных факторов пожара применяют тактическую вентиляцию", — говорится в сообщении ведомства.

В 10:30 удалось потушить пожар на площади 60 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 37 человек и 13 единиц техники. Причину пожара установят пожарные дознаватели.

Ранее в Свердловской области Авиалесоохрана за сутки ликвидировала 9 возгораний.