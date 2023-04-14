Полиция Екатеринбурга обеспечит безопасность горожан в Пасху

За всеми храмами и церквями закреплены ответственные лица из числа руководителей территориальных отделов полиции. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский гарнизон полиции на период проведения пасхальных мероприятий переведен в режим повышенной оперативной готовности. Сотрудники ведомства будут обеспечивать общественный порядок, предупреждая возможные правонарушения и преступления. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В эти выходные, 15 и 16 апреля, в храмах Екатеринбурга пройдут праздничные мероприятия, посвященные празднованию Пасхи, в 65 из них организованы ночные богослужения.

За всеми храмами и церквями закреплены ответственные лица из числа руководителей территориальных отделов полиции. В местах проведения пасхальных мероприятий будут работать наряды полиции.

Перед началом праздничных богослужений все храмы и церкви будут обследованы полицейскими со специальными техническими средствами, а также со служебными собаками.

Если вы обнаружили подозрительный предмет или знаете о готовящихся или совершаемых правонарушениях и преступлениях, то сообщите по номеру 02 или 112.

Напомним, в Пасху по улицам Екатеринбурга пронесут "космическую" икону святой великомученицы Екатерины.