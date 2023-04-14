СвЖД переименует 29 остановочных пунктов

На выбор названия влияет близость остановочного пункта к историческим и культурным достопримечательностям. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская железная дорога (СвЖД) дала названия 29 остановочным пунктам, которые раньше обозначались только номером километра, на котором они расположены. Чаще всего наименования совпадают с расположенными поблизости населенными пунктами, дачными поселками, водоемами.

Например, остановочный пункт 1928-й км на территории городского округа Сухой Лог теперь называется Калиновская слобода, потому что близлежащие села входили в состав одноименной слободы, образованной в 1674 году на реке Пышме. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

На выбор названия также влияет близость остановочного пункта к историческим и культурным достопримечательностям. Также учитывается мнение местных жителей, туристов, любителей истории и краеведов.

Новые названия должны согласовать администрации муниципальных образований, после прохождения всех юридических процедур их официально присвоят соответствующим остановочным пунктам.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на СвЖД на майские праздники введены дополнительные поезда из Екатеринбурга.