Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопрос повышения качества воды в регионе

Развитие и модернизация систем водоснабжения ведется не только в городах, но и в селах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов держать под особым контролем вопрос повышения качества питьевой воды в регионе. На заседании правительства вопрос реализации проектов развития систем водоснабжения стал ключевым, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"За последние несколько лет мы серьезно продвинулись в этом вопросе. В том числе благодаря реализации федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, по итогам 2022 года доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, превысила 83%", — отметил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, по этому показателю регион идет с перевыполнением плановых параметров. Причем развитие и модернизация систем водоснабжения ведется не только в городах, но и в селах, где устанавливаются блочные станции водоочистки. В прошлом году введены 4 таких станции, которые обеспечили хорошей питьевой водой более 3 тысяч человек.

За два года правительство Свердловской области планирует запустить еще 16 таких станций водоочистки в 11 поселках. Тогда еще 26 тысяч жителей будут получать качественную воду.

Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов обеспечить контроль качества выполнения всех мероприятий по строительству и модернизации объектов водоснабжения в регионе. Заявки и контрактации должны подаваться своевременно. Необходимо также обеспечить соответствующее финансирование проектов и целевое расходование средств.

В ближайшие время должны завершиться работы по реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла, которые начались в январе. Стоимость проекта — 752 миллиона рублей. Качественную питьевую воду получат 8 тысяч человек.

В Нижнем Тагиле запланировано строительство станции "Южная", чтобы обеспечить хорошей питьевой водой более 200 тысяч жителей. Стоимость проекта — 7,3 миллиарда рублей. По заявке Евгения Куйвашева часть средств — 887 миллионов рублей — уже поступила в область. Остальная сумма, необходимая муниципалитету для окончания строительства, будет привлечена в форме специальных казначейских кредитов. Реализация этого проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой 82,3% жителей области, в том числе 86,6% — в городах, таким образом, достичь необходимых значений целевых показателей нацпроекта.

Модернизация и замена сетей также позволяет улучшить качество воды. Эти мероприятия проводятся в рамках областной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий. Так, в ближайшие два года запланирован капитальный ремонт 278 километров сетей водоснабжения на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.

На средства областного бюджета продолжится строительство второй нитки водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище в Каменске-Уральском. Будет завершено строительство системы водоснабжения села Байкалово.

Напомним, ранее во время личного приема свердловчан Евгений Куйвашев поручил решить вопрос с обеспечением питьевой водой жителей села Байкалово.