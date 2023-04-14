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Общество
14 апреля 2023, 15:55

На форуме "СОЦИО" презентовали электронный сборник лучших практик работы некоммерческого сектора Свердловской области

Форум "Социо"

Материалы электронной библиотеки помогут тиражировать решения, направленные на повышение качества жизни людей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На форуме социальных технологий "СОЦИО" обсудили эффективность работы социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в Свердловской области и презентовали первую электронную библиотеку лучших практик, ориентированных на помощь людям. Мероприятие организовано при поддержке губернатора и правительства региона.

"Материалы электронной библиотеки содержат описание 27 практик. Подробное представление поможет тиражировать решения, которые направлены на повышение качества жизни людей", — приводит слова заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковой департамент информационной политики региона.

Она также отметила, что по поручению Евгения Куйвашева в Свердловской области постоянно совершенствуется система помощи некоммерческому сектору. Сегодня региональные НКО получают финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку.

В числе практик, отобранных по результатам открытого голосования, проводившегося на сайте Общественной палаты Свердловской области, профилактика отказов при рождении детей с синдромом Дауна. Система, разработанная в регионе, позволила снизить уровень отказов от детей с этой патологией с 85% до 0%.

Кроме того, на форуме "СОЦИО" отмечены лучшие социальные предприятия Свердловской области. Они поборются за признание на уровне страны.

В числе награжденных:

  • парк "Арамильская слобода" с проектом запуска экскурсий в этнографическом центре истории казачества,
  • потребительское общество "Уральский следопыт" с проектом "Ресурсный центр "Русский дом в Алапаевске", направленным на обеспечение занятости людей, которые нуждаются в социальном сопровождении,
  • благотворительный фонд "Благо дарим вместе" с проектом "Детей чужих не бывает" и другие.

Форум "СОЦИО" — площадка для диалога некоммерческого сектора, бизнеса и власти. В 2023 году он посвящен социальным ценностям современного общества и мировоззрению нового поколения, в частности ценностному каркасу России и лучшим практикам, демонстрирующим его миру. На форуме работают делегации из 15 регионов Российской Федерации.

Напомним, в рамках форума "СОЦИО" в Екатеринбурге представили средства реабилитации инвалидов.

Областная газета Свердловской области

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