В Свердловской области пожароопасный сезон будет начинаться 10 апреля

Смещение сроков начала пожароопасного сезона даст возможность раньше начинать авиамониторинг. Фото: Галина Соловьева

На заседании областного правительства принято решение, что пожароопасный сезон в Свердловской области ежегодно будет стартовать с 10 апреля. Эта мера позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и жителей региона от угрозы возникновения природных пожаров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, в последние два года в регионе наблюдаются аномальные погодные условия. Снег сходит рано, верхний слой почвы быстро высыхает, осадков выпадает мало — все это способствует возникновению чрезвычайной пожарной обстановки в лесном фонде. Первые возгорания происходят раньше обычных сроков.

"Решение о переносе даты открытия пожароопасного сезона на большей части региона с 15 апреля на 10 апреля даст возможность приступать к авиамониторингу и вводить запрет на сжигание порубочных остатков на пять дней раньше", — пояснил Денис Мамонтов.

Нововведение не коснется северных территорий: Ивделя, Серова, Пелыма и других муниципальных образований Северного управленческого округа, где тепло наступает позднее.

Пожароопасный сезон — это период со времени схода снежного покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или выпадения снега. В Свердловской области он длится в среднем около полугода.

Напомним, ранее огнеборцы потушили лесной пожар в природном парке "Бажовские места".