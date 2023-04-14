Пасхальная радость

Общегородской пасхальный крестный ход традиционно пройдет в Екатеринбурге: от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Фото: Павел Ворожцов.

16 апреля православные отметят Пасху – самый светлый праздник, считающийся важнейшей датой в христианском мире. Пасхальное богослужение начнется в храмах Свердловской области уже сегодня. Главным событием праздника станет общегородской крестный ход, который пройдет в Екатеринбурге. Подробнее обо всех праздничных событиях – в материале «Областной газеты».

Сегодня у православных завершается Великий Пост – время духовного очищения перед праздником Пасхи. В храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень, ожидается схождение на землю Благодатного огня. Тысячи паломников будут передавать друг другу зажженные от него свечи. Уральская делегация уже находится на Святой Земле. Ожидается, что огонь доставят в Кольцово, а затем – в Свято-Троицкий собор Екатеринбурга, где пройдет главная пасхальная служба. Ее возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Торжественные богослужения начнутся 15 апреля в 23:30 в храмах всех пяти епархий Екатеринбургской митрополии – Екатеринбургской, Алапаевской, Каменской, Нижнетагильской и Серовской. Для обеспечения общественного порядка и безопасности сотрудники полиции в эти дни будут нести службу в режиме повышенной оперативной готовности. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, перед началом богослужений в храмах и церквях пройдет обследование помещений и подворий с применением технических средств и служебных собак, а посты и маршруты нарядов полиции будут приближены к местам проведения мероприятий.

В 00 часов 00 минут 16 апреля в храмах начнется Светлая Пасхальная Заутреня. С зажженными свечами и хоругвями священнослужители и прихожане совершат крестный ход вокруг храмов. Он символизирует шествие Церкви навстречу своему Спасителю. За этим следует Божественная литургия.

Принять участие в общегородском крестном ходе 16 апреля свердловчане смогут в Екатеринбурге. Молитвенное шествие начнется в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Православные верующие пройдут по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улице Царской. Сотрудники ГИБДД перекроют улицы с 16:00 до 18:00. По мере прохождения хода перекрытия будут сниматься.

Во главе крестного хода встанут юные барабанщики из Братства православных следопытов. В этом году к барабанам добавятся флейта, тромбон и кларнет: вместе они исполнят Преображенский марш. Также во главе колонны пронесут лампады с Благодатным огнем.

Вместе с хоругвями и иконами по улицам Екатеринбурга будет пронесена и «космическая» икона Небесной покровительницы нашего города – святой великомученицы Екатерины. Космонавт Герой России Олег Артемьев, с которым икона побывала на Международной космической станции, планирует пройти с иконой крестным ходом и вручить святыню главе Екатеринбургской митрополии. Икона будет принесена в часовню Святой Екатерины.

Конечный пункт крестного хода – Храм-на-Крови, где и завершится Пасхальная вечерня.

Крестный ход в Краснотурьинске 16 апреля 2023 года в Краснотурьинске у храма апостола Иоанна Богослова состоится встреча Благодатного огня. После чего начнется Крестный ход с Благодатным огнем, посвященный Светлому Христову Воскресению. Начало в 16:40. Маршрут Крестного хода будет пролегать от храма апостола Иоанна Богослова (ул. Бульвар Мира, 10) по улицам бульвар Мира, Ленина, Карпинского, до собора преподобного Максима Исповедника (ул. Карпинского 13). После Крестного хода в соборе Максима Исповедника состоится раздача Благодатного огня. Каждый желающий сможет после богослужения унести Благодатный огонь в свой дом.

«Космическая» икона Герой России, летчик-космонавт Олег Германович Артемьев приехал в Екатеринбург на Царские дни в 2021-м. Тогда митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений попросил космонавта взять с собой икону святой великомученицы Екатерины в космос. 16 апреля 2023 года космонавт Артемьев примет участие в крестном ходе в Екатеринбурге. Он официально передаст верующим икону, которая побывала на Международной космической станции и налетала с ним более 100 млн км. Этот образ впоследствии будет одной из святынь будущего храма святой Екатерины.

Пасхальная ярмарка 15 и 16 апреля с 9:00 до 17:00 на площади 1905 года в Екатеринбурге будет развернута Пасхальная ярмарка. Посетители торговых рядов смогут купить куличи на любой вкус и кошелек: с изюмом, корицей, цукатами, украшенные посыпками разных видов. Также здесь будут продавать формы для выпечки куличей, наборы для окрашивания яиц и создания тематических композиций для украшения стола, корзинки, подставки и тарелки с атрибутикой праздника, мягкие игрушки. Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 09:00 14 апреля до 19:00 16 апреля.

ТВ-трансляции Для православных христиан, кто не сможет присутствовать лично на ночных пасхальных богослужениях, предусмотрены ТВ-трансляции:  Богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга 15 апреля в 23:30 – телеканалы «Союз» и ОТВ;  Богослужение в храме Христа Спасителя в Москве 15 апреля в 23:30 (время московское) – телеканалы Первый канал, «Россия-1» и «Спас».

Здоровье Главными угощениями на праздничном столе в Пасху остаются крашеные яйца, пасха и куличи. В преддверии праздника специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области напомнили свердловчанам о правильном выборе продуктов к празднику. Рекомендации по выбору продуктов. При выборе яиц обращайте внимание на состояние скорлупы, воздушной камеры, желтка и белка. В России запрещена продажа утиных и гусиных яиц, а также яиц с загрязненной скорлупой, с пороками и дефектами. При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в качестве. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге в небольшом количестве может выделяться сыворотка. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке куличей читайте состав: в качественных пасхальных куличах используются яйца, сливочное масло и сахар. Роспотребнадзор рекомендует. При покраске пасхальных яиц используйте природные красители: любые овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы, обладающие необходимым пигментом. Наибольшей популярностью пользуются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква. Также для окраски пасхальных яиц разрешаются пищевые красители со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131. Роспотребнадзор не рекомендует. Использовать неизвестные красители, купленные, как правило, на рынках «с рук». Окрашивать с помощью линяющих ниток и цветных линяющих лоскутов тканей. Окрашивать непищевыми красителями и красками. Использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для организма.