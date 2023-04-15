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15 апреля 2023, 12:38

Под Екатеринбургом машинисты остановили поезд перед упавшей на рельсы женщиной

Машинисты успели остановить состав и спасти женщину

Машинисты электропоезда Евгений Третьяков (на фото справа) и его помощник Орхан Гасымов (слева) спасли женщину. Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Машинисты электрички Свердловской железной дороги (СвЖД) успели остановить состав перед упавшей на пути женщиной. Она без сознания лежала между платформой и рельсами.

Подъезжая к станции в пригороде Екатеринбурга, локомотивная бригада в составе машиниста электропоезда Евгения Третьякова и его помощника Орхана Гасымова вовремя заметили женщину, которая упала с платформы.

"Евгений немедленно остановил свою электричку, но по встречному пути к беспомощному человеку мчался грузовой состав. Пока наш герой по рации требовал остановить "товарняк", его помощник уже бежал навстречу поезду, подавая сигнал экстренной остановки", — говорится в сообщении пресс-службы Свердловской железной дороги.

Машинистам хватило опыта, времени и дистанции, чтобы остановить состав. Женщину подняли в электричку, среди пассажиров нашли медработников, которые оказали ей первую помощь. К ближайшей станции для нее была вызвана бригада скорой.

В пресс-службе СвЖД предупреждают, что подходить к краю платформы опасно для жизни.

Напомним, на Среднем Урале вводят дополнительные туристические и пригородные поезда.

Областная газета Свердловской области

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