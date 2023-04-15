Здоровый образ жизни стали соблюдать родственники участников пилотного проекта "Азбука здоровья"

В регионе уже более 200 семей подключились к проекту по борьбе с лишним весом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Бесплатная программа помощи детям с лишним весом "Азбука здоровья" реализуется на Среднем Урале с сентября 2022 года. Кураторы проекта отмечают тенденцию, при которой в здоровый образ жизни вовлекаются не только участники проекта, но и их родные.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, на сегодняшний день в мероприятиях проекта уже участвуют порядка 200 семей.

"Мы уже получаем положительные отклики. Еще одна тенденция, которая неожиданно обнаружилась, — вовлечение в здоровый образ жизни братьев и сестер тех ребят, которые участвуют в проекте. Реализуя "Азбуку здоровья", мы вкладываемся в будущее. Если у детей будет нормальная масса тела, то они станут здоровыми взрослыми", — рассказала главный эксперт региона, специалист по медицинской помощи детям в образовательных организациях в УрФО, доктор медицинских наук Елена Ануфриева.

Также спикер добавила, что ожирение страшно не столько как эстетическая проблема, сколько как фактор дополнительного нарушения здоровья, с которым придется бороться уже при участии врачей.

Специалисты отмечают, что чаще всего лишний вес наблюдается у детей от 10 до 14 лет, если рассматривать выборку детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. В России и в Екатеринбурге количество детей с лишним весом, по статистике, увеличивается. В Столице Урала порядка 25% детей имеют лишний вес. Однако в целом в Свердловской области ситуация более благополучная, чем по России. Этому способствует комплексная работа медиков по контролю за здоровьем детей. Она включает в себя диспансеризацию и профилактические мероприятия в поддержку здорового образа жизни, которые являются приоритетным вектором национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Напомним, по программе "Азбука здоровья" специалисты Центра семейной медицины работают с семьями, в которых есть дети с лишним весом. Детям помогают выработать правильное пищевое поведение, придерживаться здорового питания, изменить энергетический баланс, нарушенный из-за неправильного образа жизни. Программа помощи детям с лишним весом — это первый в России долгосрочный проект по профилактике ожирения у школьников.

Напомним, что присоединиться к проекту "Азбука здоровья" можно, позвонив по номеру детской поликлиники Центра семейной медицины (343) 237-5-999. Реализация проекта рассчитана до середины 2024 года.