Президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных

Теперь для постановки на учет не нужно посещать комиссариат лично. Фото: Полина Зиновьева

Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных. Документ также предусматривает введение электронных повесток и новых ограничений для уклонистов. Закон вступает в силу с момента опубликования.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, а саму систему сделает прозрачной. Для актуализации сведений не потребуется личное присутствие военнообязанного. Например, при первичной постановке на учет или зачиcлении в запас.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сохранится прежний способ вручения повесток в бумажном виде под роспись. А также добавятся два новых способа: с помощью портала Госуслуг и через многофункциональные центры. Повестка будет считаться врученной автоматически в день ее доставки заказным письмом или с момента ее появления в личном кабинете Госуслуг.

Получившие повестку граждане не смогут выехать за пределы России до тех пор, пока не явятся по повестке в военный комиссариат. Если же человек не появляется в течение 20 дней, власти могут ограничить его права: может быть запрещена регистрация ИП и транспортных средств, оформление недвижимости, получение кредита.

Напомним, весенний призыв стартовал в Свердловской области 1 апреля и завершится 15 июля.