На шоу "Поле чудес" в эфире Первого канала исполнили песню о Екатеринбурге

В эфире "Поле Чудес" прозвучала песня о Екатеринбурге. Фото: из архива Варвары Кузнецовой

Екатеринбурженка Варвара Кузнецова стала участницей программы "Поле чудес" в минувшую пятницу и в качестве музыкального подарка исполнила песню об уральской столице "Город на Исети". Слова для песни написала журналист "Областной газеты" Ольга Белоусова.

Варвара сейчас учится на пятом курсе Уральской государственной консерватории имени Мусоргского и руководит собственной школой музыки. В начале года она отправила заявку на участие в программе "Поле чудес", а через пару недель ее пригласили приехать на съемки в Москву. Организаторы предложили выступить с песней о Екатеринбурге.

Слова песни "Город на Исети" в 2019 году написала обозреватель "Областной газеты" Ольга Белоусова, а музыку — екатеринбургский музыкант Виктор Солдатов.

"В пять лет я впервые приехала в Екатеринбург и твердо решила, что однажды останусь жить в этом городе. Песню посвятила жителям любимого города — "тем, кто вырос вместе со Свердловском, и тем, с кем подрастет Екатеринбург", — рассказала автор песни.

Добавим, что песня включена в трек-лист лучших песен о Екатеринбурге. Ее перевели на 11 языков и разместили на официальном городском портале. Также песня была записана на русском жестовом языке.

Видео: фрагмент эфира Первого канала.

Напомним, сайт в честь 300-летия Екатеринбурга начал работать в тестовом режиме.