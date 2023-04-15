Экофестиваль "Чистые игры" приглашает активных екатеринбуржцев навести порядок на берегу Патрушихи

Участники проекта соревнуются, кто больше собрал мусора и правильно отсортировал его. Фото: официальная страница проекта "Чистые Игры Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Стартовала регистрация на командные соревнования по сбору и сортировке мусора "Чистые игры". Горожан приглашают принять активное участие во Всероссийском весеннем Кубке чистоты. В этом году объектом для наведения порядка выбран берег реки Патрушихи.

"29 апреля мы будем очищать берег реки Патрушиха возле моста, переулок Кирпичный, 17 и вдоль улицы Зимняя. Собирайте команду от 2 до 4 человек и регистрируйтесь на сайте игры", — говорится в сообщении организаторов проекта в социальной сети "ВКонтакте".

Стоит отметить, что место для уборки выбирали сами горожане путем голосования в соцсети. Изюминка проекта в том, что неравнодушные граждане не просто убирают территорию, а соревнуются при этом: игроки делятся на команды и наперегонки сортируют и утилизируют отходы. За собранный мусор будут начисляться баллы. Больше баллов принесет участникам именно сортировка отходов.

Поэтому для участия важно собрать свою команду от 2 до 4 человек. Дополнительные баллы можно получить, если используешь многоразовые бутылки для воды или если принесешь с собой собранные заранее пластиковые крышки. Так, в игровой форме люди всех возрастов учатся не только убирать мусор, но и правильно сортировать его.

Стоит отметить, что в рамках весеннего Кубка чистоты, объявленного проектом, по всей России пройдет более 60 игр в период с 22 по 30 апреля. Тысячи участников в разных городах страны выйдут очищать от мусора природные места.

Подробную информацию о проведении "Чистых игр" можно найти в группе в социальной сети "ВКонтакте" или на сайте проекта. Участие бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Добавим, что "Чистые игры" в уральской столице проходят при поддержке комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.

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