Автобусный маршрут появится между Асбестом и Заречным

За организацию нового маршрута голосовали жители обоих городов. Фото: Павел Ворожцов

Между городами Асбест и Заречный появится свой автобусный маршрут. Его появление активно поддержали жители обоих городских округов в ходе голосования, которое провело областное Управление автодорог в конце прошлого года.

"Рад сообщить всем, кто заинтересован в поездках в Асбест, что автобусный маршрут Заречный — Асбест решено организовать. 14 апреля нами получена информация, что комиссия по рассмотрению вопросов установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов приняла положительное решение об установлении маршрута", — написал в соцсети "ВКонтакте" глава городского округа Заречный Андрей Захарцев.

Сейчас ведется подготовка конкурсной документации. По итогам проведения конкурса будет определен подрядчик для перевозки пассажиров по данному маршруту.

"Спасибо! Наконец-то мы сможем с ребятами поехать к нашим друзьям в Асбест — на станцию юннатов. Давно мечтали!" — уже пишут комментарии в соцсети жители.

Добавим, что с 1 апреля между поселком Пышма и деревней Яр Свердловской области запустили новый автобусный маршрут.