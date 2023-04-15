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Общество
15 апреля 2023, 18:01

Автобусный маршрут появится между Асбестом и Заречным

Маршрут свяжет Асбест и Заречный

За организацию нового маршрута голосовали жители обоих городов. Фото: Павел Ворожцов

Между городами Асбест и Заречный появится свой автобусный маршрут. Его появление активно поддержали жители обоих городских округов в ходе голосования, которое провело областное Управление автодорог в конце прошлого года.

"Рад сообщить всем, кто заинтересован в поездках в Асбест, что автобусный маршрут Заречный — Асбест решено организовать. 14 апреля нами получена информация, что комиссия по рассмотрению вопросов установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов приняла положительное решение об установлении маршрута", — написал в соцсети "ВКонтакте" глава городского округа Заречный Андрей Захарцев.

Сейчас ведется подготовка конкурсной документации. По итогам проведения конкурса будет определен подрядчик для перевозки пассажиров по данному маршруту.

"Спасибо! Наконец-то мы сможем с ребятами поехать к нашим друзьям в Асбест — на станцию юннатов. Давно мечтали!" — уже пишут комментарии в соцсети жители.

Добавим, что с 1 апреля между поселком Пышма и деревней Яр Свердловской области запустили новый автобусный маршрут.

Областная газета Свердловской области

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