В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сходит в Великую субботу, накануне Пасхи. Фото: с сайта Екатеринбургской епархии

15 апреля, в Великую субботу, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщает Екатеринбургская епархия. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, с зажженными свечами.

От этих свечей верующие разбирают Благодатный огонь, чтобы увезти к себе на родину — в христианские храмы.

Напомним, делегация из Екатеринбургской митрополии при поддержке Фонда святой Екатерины отправилась на Святую Землю. Сегодня вместе с паломниками со всего мира она приняла участие в праздничной встрече Благодатного огня.

Сегодня же вечером огонь специальным рейсом будет доставлен из Иерусалима в аэропорт Кольцово, а оттуда — на ночное пасхальное богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга. А затем и во все храмы митрополии. Праздничное богослужение с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе города возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"На Светлой седмице эту великую святыню сможет взять из своего приходского храма каждый верующий человек", — говорится на сайте епархии.

Кувуклия — часовня в центре храма Гроба Господня. Там находится почитаемая христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Добавим, что екатеринбургский гарнизон полиции на период проведения пасхальных мероприятий переведен в режим повышенной оперативной готовности.