Свердловчан призывают использовать мобильное приложение "Берегите лес"

В приложении "Берегите лес" можно наблюдать за обстановкой в лесах. Фото: telegram-канал UTRAVEL media

Федеральное агентство лесного хозяйства призывает жителей Среднего Урала пользоваться мобильным приложением "Берегите лес", которое предназначено для быстрой связи с диспетчерскими службами и передачи информации о пожарах в свердловских лесах.

При помощи приложения пользователи и очевидцы пожара могут отправить сообщение, добавить фотографию с места происшествия, указать координаты местонахождения и попросить о помощи. Каждый пользователь может создать личный профиль и тем самым ускорить заполнение формы сообщения для оперативной отправки, отмечают в ФБУ "Авиалесоохрана".

В приложении также можно читать новости Федерального агентства лесного хозяйства, наблюдать за обстановкой в лесах по карте, ознакомиться с полезными справочными документами. На карте в приложении отмечены точки расположения региональных диспетчерских служб и учреждений авиационной охраны лесов.

Ранее "Областная газета" рассказывала о презентации приложения "Берегите лес" заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андреем Курьяковым.

Теперь мобильным приложением может пользоваться каждый житель. Скачать "Берегите лес" можно в сервисах Google Play, App Store и Windows Store, а также по ссылке на сайте ФБУ "Авиалесоохрана".

По прогнозам синоптиков и МЧС, пожароопасная обстановка в этом году ожидается тревожная, поэтому уральцев просят соблюдать правила обращения с огнем в лесу и на садовых участках.

Напомним, с 15 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим, на территории региона запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.