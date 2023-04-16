Туринская матрешка восстанавливает историческую справедливость

Туринск можно считать началом истории урало-сибирской росписи. Фото: страница студии "Туринский сувенир" в социальной сети "ВКонтакте"

Создатели студии "Туринский сувенир" называют Туринск родоначальником урало-сибирской росписи. Она появилась в ХVII веке и сегодня стала региональным брендом. Как сохраняют роспись и чем она ценна для культуры и истории — читайте в материале "Областной газеты".

С 2011 года в Туринске работает небольшая студия авторских работ "Туринский сувенир", где создают матрешки ручной работы и другие сувениры, украшенные урало-сибирской росписью. Художники студии сохраняют народный промысел, создавая различные композиции с помощью росписи и передавая традиции следующим поколениям.

Урало-сибирская роспись — региональный бренд. Это произвольная кистевая роспись масляными красками, когда на кисть одновременно с белилами берется цветная краска.

Урало-сибирская роспись как промысел существует и существовала в нескольких свердловских городах. Часто, говоря об этом виде росписи, упоминают Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Туринск и другие.

Создатель и руководитель студии "Туринский сувенир" Александр Меновщиков отмечает, что Туринск можно считать началом истории росписи.

"Дата основания города — 1600 год, и примерно с этих времен начинается история росписи в Туринске. Кто-то связывает начало росписи с Нижним Тагилом и династией живописцев Худояровых. Я рассказываю о 1600–1620-х годах как о начале урало-сибирской росписи. Это противоречит тому, к чему привыкли люди. Туринское краеведение проводило свои расследования, выстраивало хронологические цепочки. Здесь были иконописные мастерские, которые существовали больше 100 лет. В документах встречается информация об элементах урало-сибирской росписи на кухонных принадлежностях. Это неоспоримый факт, специалисты его не опровергают. Есть целый экспертный художественный совет для этого. Я не оспариваю какие-либо художественные аспекты, но знание истории никто не отменял. Для того чтобы сохранять промысел, необходимо, чтобы сохранялась и историческая справедливость», — рассказывает Александр Меновщиков.

Туринская деревянная матрешка, украшенная урало-сибирской росписью, радует туристов, ценителей народного промысла и гостей из других стран. Еще в 2015 году "Областная газета" публиковала цикл материалов об уральской росписи, в котором подробно рассказывала и о туринской игрушке.

В 2015 году студия "Туринский сувенир" работала уже в течение четырех лет. С урало-сибирской росписью корреспондентов и читателей тогда познакомила мастер студии Галина Туманова, один из немногих на то время носителей навыка урало-сибирской росписи по дереву.

Сейчас в студии "Туринский сувенир" стабильно работают два мастера, но, как отмечает Александр Меновщиков, организация сотрудничает и с другими людьми. Это и молодые мастера, художники, которые когда-то работали на Туринской фабрике детской игрушки, или люди, которые научились рисовать в рамках промысла.

Фото: Александр Меновщиков

Студия занимается выставочной деятельностью. 24 апреля, например, игрушки, созданные мастерами студии "Туринский сувенир", поедут на XIII Евразийский экономический форум молодежи. На выставке в рамках форума будут представлены матрешки с традиционными цветами урало-сибирской росписи, а также матрешки, созданные в рамках проекта "3 сестры" по возрождению храмов в Туринске.

Александр Меновщиков отметил, что на молодежный форум они привезут и матрешку с изображением Гарри Поттера. Юные мастера студии любят создавать игрушки с образами современных персонажей кино и поп-культуры.

"Это еще одна возможность заинтересовать промыслом, закрепить, продвигать с помощью такой идеи. Есть интересующаяся молодежь и надежда на то, что продолжится история урало-сибирской росписи. Они неплохо рисуют и готовы учиться", — отмечает Александр Меновщиков.

Выставки и форумы для урало-сибирской росписи и студии "Туринский сувенир" — возможность найти покупателей. Чаще всего сувениры интересны специалистам в области культуры, руководителям музеев и художественных объединений, мастерам промыслов. Матрешки едут и в другие страны.

"Часто покупают иностранцы и русские, которые живут за границей, что очень важно. Местные тоже поддерживают. Не так давно женщина купила у нас пятнадцатиместную матрешку за 20 тысяч рублей. Таких матрешек точат специально на заказ, и их нет в продаже", — рассказал "Областной газете" Александр Меновщиков.

Также есть товары широкого потребления: деревянные солдатики, куклы, открытки. Сотрудники изготавливают футболки с изображением матрешек и жилеты для волонтеров. А еще в студии мечтают о создании собственного музея.

Фото: Александр Меновщиков

Фото: Александр Меновщиков

"Сейчас у меня дома есть небольшая экспозиция, которая принимает тех, кому интересно. Люди едут, я рассказываю и показываю. Есть большая коллекция деревянных и глиняных игрушек, ценных коллекционных экземпляров. Конечно, это трудно назвать музеем. Нужно создать полноценный музей, составить экспозицию и оставить в рамках сохранения истории города", — делится Александр Меновщиков.

Познакомиться с деятельностью студии "Туринский сувенир" можно на официальных страницах студии в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".