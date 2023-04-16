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Общество
16 апреля 2023, 14:33

В Екатеринбурге первомайские демонстрации заменят на митинг

  Анастасия Заева
Шествие

Вместо шествия в Екатеринбурге 1 мая проведут митинг. Фото: Павел Ворожцов

Традиционного первомайского шествия в Екатеринбурге в этом году не будет. Решение об отмене демонстрации приняла Федерация независимых профсоюзов России. Глава областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских рассказал об утвержденных ФНПР формах празднования Первомая в Екатеринбурге. 

"Профсоюзы — структура централизованная.Решение Федерации независимых профсоюзов для нас определяющее. По формам в этом году определены первомайские митинги в Екатеринбурге и в других городах", — сообщил Андрей Ветлужских.  

Вместо шествия 1 мая в столице Свердловской области состоится митинг. Он начнется в 10:00 на территории "Екатеринбург Арены". 

Также во время праздника пройдут встречи профсоюзов с руководителями областных органов власти, акции по высадке деревьев. Кроме этого запланирована акция "Рисуем труд", в рамках которой на заводских корпусах и заборах нарисуют работников промышленности, образования, металлургии и представителей других профессий. 

Напомним, ранее свердловские профсоюзы отметили 105-ю годовщину со дня основания. 

Областная газета Свердловской области

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