В Екатеринбурге первомайские демонстрации заменят на митинг

Вместо шествия в Екатеринбурге 1 мая проведут митинг. Фото: Павел Ворожцов

Традиционного первомайского шествия в Екатеринбурге в этом году не будет. Решение об отмене демонстрации приняла Федерация независимых профсоюзов России. Глава областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских рассказал об утвержденных ФНПР формах празднования Первомая в Екатеринбурге.

"Профсоюзы — структура централизованная.Решение Федерации независимых профсоюзов для нас определяющее. По формам в этом году определены первомайские митинги в Екатеринбурге и в других городах", — сообщил Андрей Ветлужских.

Вместо шествия 1 мая в столице Свердловской области состоится митинг. Он начнется в 10:00 на территории "Екатеринбург Арены".

Также во время праздника пройдут встречи профсоюзов с руководителями областных органов власти, акции по высадке деревьев. Кроме этого запланирована акция "Рисуем труд", в рамках которой на заводских корпусах и заборах нарисуют работников промышленности, образования, металлургии и представителей других профессий.

Напомним, ранее свердловские профсоюзы отметили 105-ю годовщину со дня основания.