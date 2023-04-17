В Свердловской области выявлено более 40 случаев нарушения правил противопожарного режима

Чаще всего правила противопожарного режима свердловчане нарушают в выходные дни. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале за 2 выходных дня специальные патрульные группы составили 40 протоколов об административных правонарушениях и 4 определения о возбуждении административных расследований, связанных с нарушением правил противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления регионального МЧС России.

"Тревожная ситуация с нарушением правил противопожарного режима традиционно складывается в выходные дни. Граждане активно выезжают на природу на пикники, а также наводят порядок на приусадебных участках, нередко нарушая при этом правила пожарной безопасности и требования особого противопожарного режима", — говорится в сообщении ведомства.

Для выявления и пресечения таких случаев в Свердловской области организована работа специальных патрульных групп, в которые входят сотрудники МЧС России, специалисты органов местного самоуправления, старосты населенных пунктов, представители общественных организаций. Они предупреждают граждан об опасности небрежного обращения с огнем и вручают памятки, как действовать при возникновении пожара.

Напомним, в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим.