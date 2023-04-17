Темы дня

Общество
17 апреля 2023, 13:30

Очередная репетиция парада ко Дню Победы в Екатеринбурге состоится уже завтра

  Олеся Касперович
Горожан просят заранее выбирать маршруты

В апреле и мае улицы Екатеринбурга будут перекрывать для подготовки к параду Победы. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге проходит подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года из-за репетиций в столице Урала перекроют несколько улиц. 

По информации пресс-службы городской администрации, движение будет ограничено и в мае.  

"Призываем жителей быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее и отнестись к процессу подготовки к масштабному и любимому празднику с пониманием", — говорится в сообщении мэрии.

Так, 18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года будут закрыты следующие улицы:

  • улица Дорожная, от Окраинной до Городской (с 07:40 до 09:30);
  • улица 2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной (с 09:00 до 14:00);
  • улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской (с 09:00 до 14:00);
  • улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной (с 09:00 до 14:00);
  • улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной (с 09:00 до 14:00);
  • улица Эскадронная, от Окраинной до  2-й Новосибирской (с 09:00 до 14:00).

Затем военные перенесут репетиции в центр Екатеринбурга, они будут проходить с 20:00 до 04:00.

В ночь с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:

  • по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;
  • по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
  • по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
  • по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
  • по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
  • по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

Также в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по следующим улицам:

  • по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;
  • по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева;
  • по улице Татищева, от Репина до Мельникова;
  • по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
  • по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
  • по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
  • по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
  • по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
  • по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
  • по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

Те же улицы закроют с 05:00 до 12:00 7 мая.

Помимо этого, с 19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки:

  • улица Окраинная, от Палисадной до Дорожной;
  • улица Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;
  • улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
  • улица Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
  • улица Московская, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
  • пандусы транспортной развязки на улице Московской.

Отдельно отметим, что горожане не смогут оставить свои машины на площади 1905 года в указанные периоды:

  • с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;
  • с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля;
  • с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;
  • с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;
  • с 05:00 до 12:00 7 мая.

Добавим, что традиционно в местах проведения репетиций будут установлены временные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения и изменен режим работы светофоров. Охрану общественного порядка и безопасность на репетициях обеспечат сотрудники полиции.

Первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге 4 апреля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.04.2023, 17:10 / Культура
В Екатеринбурге начались съемки анимационного документального фильма о Владиславе Крапивине
17.04.2023, 16:56 / Общество
Евгений Куйвашев проконтролировал старт строительства нового дома для учителей и врачей в Красноуфимске
17.04.2023, 16:14 / Общество
За объекты благоустройства-2024 проголосовали больше 40 тысяч свердловчан
17.04.2023, 15:42 / Общество
Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стартует в Екатеринбурге
17.04.2023, 15:17 / Общество
Трассу Пермь — Екатеринбург перекроют на один час 18 апреля