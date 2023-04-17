В Нижнем Тагиле дров ломают все меньше

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (на фото справа) зажег символический факел нового газопровода. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

17 апреля в Нижнем Тагиле введен в работу газопровод в микрорайоне Выя. Объект построен в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021–2030 годы. В пуске приняли участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ и Глава города Владислав ПИНАЕВ.

Выя – старейший микрорайон Нижнего Тагила. Здесь много частных домовладений, большинство из которых до сих пор отапливаются с помощью печей. Вчера для 154 домохозяйств микрорайона печи остались в прошлом. Сюда пришел газ – топливо более доступное и экологичное.

«Событие знаковое. Мы запускаем один из крупных газопроводов. Это дает резкий толчок для газификации всего микрорайона. Нижний Тагил один из лидеров в процессе догазификации. Это один из тех муниципалитетов, который завершит газификацию досрочно», – отметил Николай Смирнов.

Нижний Тагил с января 2023 года участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». По данным пресс-службы мэрии, в рамках него в ближайшие два года в Нижнем Тагиле планируют перевести с печного на газовое отопление порядка 2000 домовладений. На эти цели из федерального бюджета направят 450 млн рублей. Каждое домовладение получит субсидию в размере до 225 тысяч рублей на один дом.

Участие города также и в региональной программе догазификации еще более облегчает жизнь тагильчанам.

«Уже обрабатывается более тысячи заявок. Реализацией программы занимается муниципальное предприятие «Тагилдорстрой». Работа эта очень важная и нужная людям, у нас есть уникальная возможность благодаря национальному проекту практически бесплатно завести газ в дома жителей частного сектора и дать им возможность пользоваться наиболее экологичным видом топлива», – подчеркнул Владислав Пинаев.

По данным МУП «Тагилдорстроя», несмотря на недавний старт программы, уже в 36 домовладениях полностью завершены работы по монтажу систем отопления и газового оборудования. Еще на 46 адресах они в активной фазе. Первым объектом, где новое газовое оборудование заработало, стал дом № 54 на улице Тагильской. Здесь его ждали не один год.

«Планировали перейти с печного на газовое отопление давно, а в конце прошлого года узнали, что в нашем городе стартует проект «Чистый воздух», благодаря которому можно приобрести специальное оборудование со значительной скидкой. Очень хорошо, не будет проблемы с дровами», – рассказала владелица дома № 54 по улице Тагильской Ольга Кудрявцева.