Мангалам ограничили мобильность

Фото: Алексей Кунилов

В субботу на территории Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим, введенный решением губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. Однако, как показали минувшие выходные, свердловчане нередко игнорировали наложенный в связи с этим запрет на разведение костров, сжигание мусора и прочие действия, связанные с использованием открытого огня. За два дня противопожарные патрули составили 40 протоколов о правонарушениях. Из-за небрежного обращения с огнем в разных районах области сгорели несколько домов.

Наиболее частая причина весенних пожаров – палы, которые люди пускают в полях и на огородах, чтобы сжечь прошлогоднюю траву. Огонь от них нередко перекидывается на жилые дома. Так произошло недавно, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, в селе Бызово под Нижним Тагилом, где без крова остались десять семей, и в садовом товариществе в Сухом Логе, где выгорело восемь домов.

Вчера с раннего утра пожарным опять пришлось выезжать по вызовам. В селе Верховино Тугулымского района основательно выгорел двухэтажный жилой дом. В селе Николо-Павловском Горноуральского ГО – дом и баня. В селе Сылва Шалинского ГО – дом и надворные постройки. Список можно продолжать.

Как показывает статистика, 90 процентов возгораний происходит по вине людей. Если бы свердловчане соблюдали особый режим пожарной безопасности, который ежегодно вводится в засушливый период, при отсутствии обильных дождей, то многих бед удалось бы избежать. Правила нетрудно запомнить. Вплоть до отмены особого противопожарного режима нельзя разводить костры и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности. При этом капитальная печь должна быть удалена от здания не менее чем на пять метров, а в радиусе двух метров от нее не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники.

Не распространяется запрет и на растопку бани при условии соблюдения противопожарных требований. А вот любые строительные и производственные работы с использованием огня, сварки не допускаются.

Помнить надо и о том, что на протяжении всего особого противопожарного режима местные власти совместно с сотрудниками органов внутренних дел, лесного и пожарного надзора будут проверять соблюдение запрета на выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров. А нарушителей – наказывать.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима для граждан предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей. Самое серьезное наказание грозит юридическим лицам – от 400 до 800 тысяч рублей. В зависимости от тяжести вреда, нанесенного пожаром, виновный может понести и уголовную ответственность.

Тушением природных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области занимаются подразделения Уральской базы авиационной охраны лесов. В ее состав входят различные пожарные формирования. Это и сама авиабаза с ее тремя десятками лесопожарных станций, и противопожарные службы лесничеств Минобороны, национального парка «Пышминские Боры»; природных заповедников «Висимский» и «Денежкин Камень». В случае необходимости к тушению лесных пожаров на арендуемых территориях привлекают арендаторов, они предоставляют работников, технику.

Леса занимают площадь 15,5 миллиона гектаров – более 80 процентов всей территории Свердловской области. Это огромное богатство, и его стоит беречь.

Пожарную обстановку в лесах контролируют с помощью авиационного и наземного патрулирования. Кроме того, вести наблюдение помогают 92 камеры системы видеонаблюдения «Лесохранитель», установленные на вышках сотовой связи. Используются и данные спутников.

Все сведения оперативно передаются в региональную диспетчерскую службу. Ее сотрудники круглосуточно и круглогодично принимают сообщения о лесных пожарах и координируют дальнейшие действия.

Сергей ЧЕКАСИН, начальник отряда противопожарной службы № 1 Государственного пожарно-технического учреждения Свердловской области: – Отряд работает на территориях Артинского, Ачитского и Красноуфимского районов. У нас 32 подразделения в населенных пунктах, плюс 85 добровольных пожарных дружин, насчитывающих в своем составе 443 человека. Технически оснащены неплохо, у нас 63 пожарных автомобиля. В городе к месту пожара прибываем максимум за 10 минут, вне его пределов – за 20. Пожарные водоемы и гидранты содержатся в рабочем состоянии. Регулярно проводим рейды, беседы с населением, рассказываем о необходимости соблюдать правила обращения с огнем и чем грозит их нарушение. Но не до всех доходит: и палы травы пускают, и костры жгут. Но вообще-то, в последние годы люди стали сознательнее.

Министр предупреждает В день, когда на территории области был введен особый противопожарный режим, министр ЖКХ и энергетики региона Николай Смирнов разместил на своей страничке во «ВКонтакте» памятку, в которой разъяснил, какие меры предусматривает данное решение и какие есть исключения. 🔺Вводится запрет на использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. 🔺Стоянка и ночлег туристических групп допускается на специально отведенных местах. 🔺Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на своем дачном или садовом участках. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности. 🔺Запрет не распространяется на растопку бани и курение на своем участке при соблюдении правил противопожарной безопасности. 🔺Не допускаются любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков и организация файер-шоу. 🔺За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тыс. рублей, для юридических лиц – до двух млн рублей.

Сообщить о пожаре 8 (800) 100–94–00 – единый федеральный номер лесоохраны. 101 – телефон МЧС. 112 – номер вызова экстренной службы, куда можно сообщить о пожаре или ЧС. Жители области могут принять участие в борьбе с лесными пожарами, используя мобильное приложение «Берегите лес». Его можно скачать в сервисах Google Play, App Store и Windows Store, а также по ссылке на сайте ФБУ «Авиалесоохрана» – aviales.ru. Достаточно сделать фото зарождающегося пожара и загрузить его в приложение, и программа сама установит координаты очага огня. Сообщение поступит в диспетчерскую службу.