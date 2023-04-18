Екатерининская Ассамблея объявила сбор заявок на получение ежегодного гранта

Уже 12 лет социальные проекты организаций Среднего Урала получают значимую поддержку от благотворителей. Фото: пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей

На Среднем Урале стартовал сбор заявок от желающих получить грант по итогам проведения Екатерининской Ассамблеи — 2023. Благотворительный вечер проходит ежегодно с 2011 года. На реализацию социально значимых проектов региона было собрано за этот период 475 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), учредителя грантового конкурса, прием заявок продлится до 17 мая 2023 года. В конкурсе могут принять участие некоммерческие или общественные организации, бюджетные учреждения, благотворительные или иные фонды. Их проект должен быть социально важной инициативой для жителей Свердловской области. На его реализацию победитель получит от 10 млн рублей.

"Уникальный проект Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 года по инициативе президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Это самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона", — рассказали в пресс-службе СОСПП.

Напомним, что для аукциона участники мероприятия предоставляют в качестве лотов предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. По итогам благотворительного вечера в 2022 году поддержку получили сразу пять организаций: благотворительный фонд "ВЕРЬ И ЖИВИ!", школа-интернат № 17 Екатеринбурга, Благотворительный фонд поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья "Жизнь в Движении", ГАУЗ СО "Арамильская городская больница", Центральная городская клиническая больница № 3 Екатеринбурга.

Более подробную информацию о Екатерининской Ассамблее можно узнать на сайте проекта. Напомним, проект в 2022 году собрал 108,5 млн рублей.