В отдаленных деревнях Свердловской области построят 29 базовых станций связи

В самых отдаленных селах Среднего Урала появится интернет и мобильная связь. Фото: Ростелеком

Более пяти тысяч жителей малых населенных пунктов Свердловской области получат доступ к высокоскоростному мобильному интернету в 2023 году. Уральцы смогут удаленно общаться со своими родными, а также пользоваться государственными и муниципальными услугами в онлайн-формате.

Крупнейший оператор связи "Ростелеком" при поддержке правительства Свердловской области построит в этом году 29 базовых станций связи. Объекты телеком-инфраструктуры появятся в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Таким образом реализуется уже второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Он стартовал в Свердловской области в августе 2021 года. За полгода специалисты построили на территории региона 12 базовых станций и смонтировали для них более 8 километров оптических линий связи. А в 2022 году проект продолжился: было введено в эксплуатацию 6 базовых станций и проложено более 11 километров оптоволокна.

"Это важный социальный проект, и сами уральцы проявляют заинтересованность в развитии информационной инфраструктуры. Так, в голосовании 2022 года на портале Госуслуги за деревни и села, которые необходимо подключить к высокоскоростному мобильному интернету, приняли участие более 12 тысяч человек", — отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

С начала 2023 года связисты уже ввели в эксплуатацию 5 вышек и смонтировали для них более 6 километров магистралей. До конца года специалисты проведут более 60 километров оптических линий связи. После запуска оборудования в эксплуатацию в населенные пункты будут выезжать специалисты компании для оформления договоров и выдачи сим-карт.

Напомним, в рамках первого этапа работы, с 2014 по 2021 годы, уже установлены 222 базовые станции в малых и отдаленных населенных пунктах региона. Отметим, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры служит достижению целей национального проекта "Цифровая экономика РФ" по устранению цифрового неравенства и созданию равномерного покрытия мобильной связью всей территории области.

Напомним, в деревне Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге установили опоры связи.