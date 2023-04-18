Забота и внимание – каждому

Фото: Полина Зиновьева

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России (СФР), который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. На встрече с коллективом редакции «Областной газеты» управляющий отделением СФР по Свердловской области Елена АЛЬШИЦ рассказала о первых итогах работы, насколько проще благодаря такой синергии жителям региона стало оформлять и получать пенсии, пособия и льготы и какую роль в повышении качества предоставляемых им услуг играют новые технологии.

Принцип «одного окна»

Реорганизация системы социального обеспечения в России (см. № 30 от 10.02.2023 г.) прошла в хорошем смысле слова незаметно для граждан. Более того, с созданием СФР качество предоставляемых им услуг выросло. – Люди ничего не потеряли, а только выиграли, – говорит Елена Альшиц. – Раньше, например, за назначением пенсии по инвалидности человеку приходилось обращаться в Пенсионный фонд, а за пособием по несчастному случаю на производстве – в Фонд социального страхования. И деньги ему перечислялись в разные даты. В Социальном фонде России действует принцип «одного окна»: достаточно прийти в клиентскую службу и решить все вопросы. А можно и вовсе, не выходя из дома, подать заявление через портал «Госуслуги».

Для работников фондов объединение тоже обошлось без потрясений – сокращения штатов не произошло. Сейчас в отделении СФР по Свердловской области трудятся почти 4,5 тысячи человек.

Социальный фонд «опекает» свердловчан на протяжении всей жизни. Он назначает страховые и государственные пенсии, а также федеральные доплаты к ним, ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, пострадавшим от радиационных катастроф, пособия по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до трех лет, единовременные и ежемесячные выплаты пострадавшим на производстве и т. д.

Социальная поддержка граждан со стороны государства постоянно расширяется. Вводятся новые льготы, пособия, выплаты. В прошлом году появились две новые категории граждан, с которыми теперь работает Социальный фонд. Это участники специальной военной операции – мобилизованные, контрактники, добровольцы и их семьи, а также жители новых российских территорий, которые перебрались на Средний Урал.

Было введено единое пособие, которое объединило разные меры поддержки – это выплаты на первого, третьего ребенка, выплаты от 0 до 17 лет. Тем самым унифицируются правила назначения выплаты и обеспечивается целостная, бесшовная система поддержки семей с детьми. В нынешнем году единое пособие уже получают более 72 тысяч свердловчан на 126 тысяч детей.

Установило российское правительство с 1 января 2023 года и специальную социальную выплату медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

– Поскольку те или иные выплаты получает каждый – от ребенка до пожилого человека, фактически в зоне нашего внимания находятся все четыре с лишним миллиона жителей Свердловской области. А с учетом мигрирующей рабочей силы – 4 миллиона 700 тысяч, – говорит Елена Альшиц.

Цифровое ускорение

Любая консолидация – это увеличение объемов выполняемых работ. И здесь работникам СФР помогают цифровые сервисы. Процессы цифровизации и автоматизации начались задолго до слияния двух фондов и продолжают совершенствоваться.

– Цифровые сервисы значительно ускоряют процессы, – отмечает Елена Альшиц. – Например, 94 процента заявлений от мамочек нашего региона на получение единого пособия на детей подано через портал Госуслуги. Это существенно ускоряет процедуру рассмотрения и назначения выплат.

Всего на портале Госуслуг работает 103 сервиса Социального фонда. Для назначения того или иного вида пособия достаточно лишь подать заявление. Ходить по инстанциям и собирать справки, подтверждающие право на ту или иную выплату, не нужно. Все сделают сотрудники Соцфонда.

Такой порядок, например, касается получения материнского (семейного) капитала и оплаты за счет средств из него, например, обучения ребенка. Раньше для этого требовалось представить в фонд копию договора из учебного заведения об оказании платных образовательных услуг. Теперь региональное отделение СФР получает информацию самостоятельно. Для этого с 38 высшими, 111 средними специальными учебными заведениями и 1159 дошкольными учреждениями заключены соглашения о взаимодействии.

Беременных от лишних хлопот избавило внедрение электронного родового сертификата. Он формируется врачами при первом посещении будущей мамочкой женской консультации по месту жительства, а после родов поступает в СФР. С начала года фонд оплатил услуги медучреждений по родовым сертификатам для 9 с лишним тысяч женщин и 9,2 тысячи новорожденных.

Аналогичные сертификаты внедряются сегодня и для приобретения гражданами технических средств реабилитации. Через портал Госуслуги человек подает заявление на покупку, допустим, трости. Фонд в течение пяти дней резервирует нужную сумму на его карте «МИР».

– Поставщиков, которые подключились к этой программе, много, – говорит Елена Альшиц. – Человек может выбрать товар лично в торговой точке либо онлайн на сайте продавца и совершить покупку. Зарезервированные средства спишутся, если товар соответствует карте реабилитации. Если понравившаяся трость стоит чуть дороже, можно доплатить из собственных средств.

Традиционные форматы предоставления услуг гражданам СФР, конечно же, сохраняет.

– В муниципалитетах области работает 57 наших клиентских служб, куда люди могут прийти, подать заявление или получить консультацию, – говорит Елена Альшиц.

Курс на социальное казначейство

Темпы цифровизации в СФР позволяют мечтать о том, что в скором времени социальные меры поддержки будут назначаться вообще без заявлений граждан. Впрочем, частично это действует уже сейчас, говорит Елена Альшиц:

– Ежемесячная выплата инвалидам с прошлого года назначается без подачи заявления, на основании данных, полученных из Федерального реестра инвалидов. А работающим пенсионерам автоматически, как только работодатель сообщит о прекращении трудовой деятельности, производится начисление всех «пропущенных» индексаций.

С начала года отделение Социального фонда Свердловской области направило 20 тысячам свердловчан проактивные (не требующие подачи заявления) уведомления о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сведения поступили в личный кабинет на портале Госуслуг мужчинам 45 лет и женщинам 40 лет. В письме содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных коэффициентов и размере рассчитанной по этим показателям пенсии. Это позволяет гражданам проверить правильность переданных работодателями сведений и заранее оценить свои пенсионные права.

По словам Елены Анатольевны, цифровизация процессов, переход на единую информационную платформу ведомств – это движение к созданию социального казначейства (смотри врезку – «ОГ»), где все государственные услуги будут оказываться автоматически. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, большинство пенсий уже назначается на основании данных, полученных из межведомственной базы данных. А в ближайшее время региональное отделение СФР будет принимать участие в пилотном проекте по назначению – в проактивном режиме пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет.

Любая консолидация – это увеличение объемов выполняемых работ. И здесь работникам СФР помогают цифровые сервисы. Процессы цифровизации и автоматизации начались задолго до слияния двух фондов и продолжают совершенствоваться.

Досье Елена АЛЬШИЦ, управляющий Отделением Социального фонда России по Свердловской области. Родилась в Свердловске, окончила Уральскую горно-геологическую академию, Уральский государственный экономический университет. Работала в Уральской государственной горно-геологической академии, в администрации Чкаловского района Екатеринбурга, в управлении социальной политики по Чкаловскому району Екатеринбурга. С 2016 года – управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования. С 2023 года – управляющий Отделением Социального фонда России по Свердловской области.

СПРАВКА «Социальное казначейство» – проект, предусмотренный Концепцией цифровой трансформации социальной сферы, которую в феврале 2021 года утвердило правительство РФ. Реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ключевая цель – развитие портала Госуслуг и перевод 95% социально значимых услуг в электронную форму, а также проактивное (беззаявительное) информирование о доступных мерах государственной поддержки и упрощенное получение выплат – без сбора справок, просто по одному заявлению или даже без него.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

8–800–100-00–01 – Единый контакт-центр Социального фонда России (СФР),

8–800–600–03–89 – Единый номер регионального Контакт-центра, куда можно обращаться по вопросам пенсионного и социального страхования жителям Свердловской области,

sfr.gov.ru – сайт Социального фонда России (СФР), где расположена и страница Отделения СФР по Свердловской области,

в клиентские службы регионального отделения СФР в городах области,

gosuslugi.ru – портал Госуслуги.

Группы в социальных сетях:

https://vk.com/sfr.sverdlovskayaoblast – ВКонтакте

https://ok.ru/group/57246599282901 – Одноклассники

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Адреса единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Свердловской области, действующих с 1 января 2023 года, 57 клиентских служб, которые работают на территории Свердловской области, размещены на странице Отделения СФР по Свердловской области (https://sfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/info).

В Свердловской области Пенсии 1 млн 286,4 тыс. пенсионеров, из них 1 млн 172,6 тыс. – получатели страховых пенсий 113,8 тыс. получатели государственных и социальных пенсий Льготы 325 тысяч федеральных льготников являются получателями ежемесячных денежных выплат. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей, инвалиды и лица, пострадавшие от радиационных катастроф. 412 тысяч получателей материнского (семейного) капитала. 15,5 тысячи – получателей отдельных мер соцподдержки. 114 тысяч – получают федеральные социальные доплаты к пенсии (неработающие пенсионеры, чей доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе). Соцстрах 2,5 млн застрахованных – работников предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятые. 247,5 тысячи страхователей – то есть предприятий, с которыми мы работаем. Администрируем страховые взносы от несчастных случаев на производстве.

ЦИФРЫ более 97,5 млн рублей перечислено в I квартале 2023 года в медицинские организации на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. 1,21 млрд. рублей - обеспечение инвалидов, проживающих на территории Свердловской области в 2022 году, техническими средствами реабилитации

Опубликовано в №83 от 19.04.2023