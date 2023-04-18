В Екатеринбурге приведут в порядок защитные сооружения

Все объекты гражданской обороны Екатеринбурга должны быть учтены и приведены в порядок. Фото: Павел Ворожцов

Постановлением главы администрации Екатеринбурга утверждено положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны в городе.

Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. Нормативный акт предписывает администрациям районов Екатеринбурга определять потребность города в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны, вести учет существующих и создаваемых бункеров и бомбоубежищ. Кроме того, чиновникам поручено организовать работу по созданию новых объектов гражданской обороны. Все подходящие под убежища подвалы и углубленные помещения должны быть подготовлены к эксплуатации.

"Организовать на территории соответствующего района города работу по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению имеющихся объектов гражданской обороны, а также по созданию объектов гражданской обороны, в том числе за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы в качестве объектов гражданской обороны", — говорится в постановлении, которое утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также руководители муниципальных организаций, имеющие в распоряжении подобные объекты, должны обеспечить их сохранность и надежную работу всех систем.

Ежегодно все ответственные, закрепленные постановлением, в определенные сроки должны будут направлять отчеты в областное министерство общественной безопасности. ﻿﻿

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге при замене трубопровода обнаружили бункер XX века.