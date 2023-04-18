Получите, распишитесь

Фото: пресс-служба Макрорегиона Урал АО "Почта России

С 1 мая в Свердловской области, как и по всей стране, функция доставки пенсий и социальных выплат полностью перейдет к Почте России. Для пенсионеров, включая те 15%, которые пользуются услугами альтернативных компаний-доставщиков, ничего изменится – они по‑прежнему смогут получать выплаты на дому. Почта уже до конца апреля планирует завершить набор необходимого количества новых сотрудников. Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поручил правительству помочь почтовикам и Социальному фонду России, который занимается выплатой пенсий, в переходе к работе по новым правилам.

Закон о закреплении за Почтой России исключительного права на доставку пенсий наличными 18 марта 2023 года подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ гарантирует бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, с чем до сих пор не всегда справлялись частные компании. Например, в условиях ЧС, в том числе во время наводнения, они вообще могли не исполнять свои обязательства. В настоящее время в регионе доставкой пенсии занимаются 23 частные организации, их услугами пользуются 15 процентов свердловских пенсионеров.

Теперь пожилые люди получают дополнительные гарантии, что пенсию доставят в срок. «Такой алгоритм предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также позволит минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности», – считает один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Сейчас почтовое ведомство активно набирает сотрудников. Как сообщил «ОГ» директор Макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселёв, потребность в персонале планируется закрыть уже к концу апреля. В частности, ведутся переговоры с разносчиками пенсий, работающими у альтернативных доставщиков. Главная задача – провести процесс смены компании-доставщика безболезненно для пенсионеров. Они должны получать пенсии привычным для них способом и в срок вне зависимости от того, какая служба будет этим заниматься.

– Мы уже проделали большую работу в тесном сотрудничестве с Социальным фондом России и региональным отделением МФЦ по Свердловской области: получили и актуализировали адресные базы, рассчитали необходимые ресурсы, в том числе кадровые и транспортные, определили места размещения будущих участков по доставке пенсий и пособий, провели встречи с коллективами альтернативных доставочных служб. Переговоры с сотрудниками альтернативных доставщиков показали, что интерес к трудоустройству на Почту есть. Есть случаи, когда в Почту переходят целые коллективы, в том числе переводом. Сейчас мы активно принимаем на работу новых сотрудников и обучаем их, – рассказал директор Макрорегиона Урал АО «Почта России». Кроме того, по его словам, из сотрудников Почты России сформированы резервные группы, которые в случае необходимости обеспечат своевременную доставку пенсии.

«Совместно с Социальным фондом России, под контролем Правительства Свердловской области и при поддержке департамента информационной политики мы проводим большую разъяснительную работу по информированию пожилых людей о новом порядке доставки пенсии. Сайты муниципальных образований, районные газеты со всей ответственностью отнеслись к информированию пенсионеров», – сообщил Дмитрий Киселёв.

В пресс-службе уральского отделения Почты России сообщили, что для перехода к новому доставщику пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений, это произойдет автоматически. Деньги будут приносить в те же дни, что и прежде.

– Для тех пенсионеров, кто получает пенсию с доставкой на дом, ничего не изменится: сотрудники Почты России будут приносить деньги так же, в течение дня. Причем во многих случаях доставщики останутся те же: сейчас более 40 процентов сотрудников альтернативных служб заполнили анкеты на трудоустройство в Почту России. В дальнейшем наши получатели будут знать своих почтальонов и время их визита.

В случае если пенсию получали по доверенности, где указано название конкретного доставщика, документ придется переоформить у нотариуса. Если же доверенность общая, (генеральная), то есть на все действия, без наименования доставочной службы, ничего переоформлять не надо.

Фото: пресс-служба Макрорегиона Урал АО "Почта России Дмитрий КИСЕЛЁВ, директор макрорегиона Урал АО «Почта России»: «Отдельные слова признательности хочу адресовать редакции «Областной газеты» за возможность обратиться к получателям пенсии и социальных выплат со страниц издания и заверить их, что доставка всех выплат на дом будет произведена бесперебойно в те же даты».

ВАЖНО: Доставка пенсий и других социальных выплат наличными денежными средствами будет осуществляться исключительно организациями федеральной почтовой связи АО «Почта России». Если пенсию и иные социальные выплаты доставляли на дом, ничего не изменится – почтальон так же принесет их на дом.

Если пенсию и иные социальные выплаты получали в кассах других организаций, теперь их можно получать в кассах почтовых отделений.

Если выплаты за пенсионера получает доверенное лицо, а в доверенности указано название конкретной иной доставочной организации, такую доверенность необходимо переоформить у нотариуса.

Кроме нотариального оформления доверенности для получения пенсии и пособий, документ можно удостоверить в организации, где доверитель работает, учится или находится на излечении. Кроме этого, возможно оформить доверенность, приравненную к нотариально удостоверенной (доверенности военнослужащих; лиц, находящихся в местах лишения свободы; совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания). Также у граждан сохраняется возможность получать пенсии и иные социальные выплаты безналичным способом через банк.

Доставка пенсий производится по желанию пенсионера: через кредитную организацию путем зачисления сумм пенсии на счет;

организацией федеральной почтовой связи путем вручения сумм пенсии на дому или в кассе соответствующего почтового отделения. Доставка пенсии на территории Свердловской области через Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области – Макрорегион «Урал» акционерного общества «Почта России» производится получателям пенсии с 3 по 24 число каждого месяца. В пределах этого периода каждому пенсионеру устанавливается конкретная дата выплаты в соответствии с графиком доставки пенсии.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ По вопросам доставки пенсии можно позвонить по многоканальному телефону контакт-центра Почты России: 8 (800) 100–00–00.