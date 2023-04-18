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18 апреля 2023, 14:40

IХ Всероссийский телевизионный студенческий конкурс стартует в Екатеринбурге

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В конкурсе участвуют студенты 46 вузов из 34 российских городов. Фото: Алексей Кунилов

IХ Всероссийский телевизионный конкурс среди студентов стартует сегодня в Екатеринбурге. В этом году в творческом состязании участвуют учащиеся 46 вузов из 34 российских городов. Конкурс проводится в 10 номинациях.

Организатором конкурса выступает Академия Российского телевидения, соорганизатором — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

В этом году оценку получат 384 студенческие работы. В состав жюри конкурса вошли:

  • ведущий программ НТВ Вадим Такменев,
  • член Академии Российского телевидения, продюсер Наталья Билан,
  • ведущий программы "Сегодня" Егор Колыванов,
  • режиссер документального кино Ольга Арлаускас,
  • член Академии Российского телевидения, режиссер Первого канала Константин Куц,
  • кинооператор Сергей Мачильский,
  • мультипликатор киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева,
  • заместитель генерального продюсера национального спортивного телеканала "Матч ТВ" Василий Конов.

Программа конкурса рассчитана на несколько дней. Сегодня в 19:00 состоится открытие. В остальные дни для участников запланированы экскурсии, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с известными журналистами, продюсерами, ведущими, сценаристами, режиссерами, колумнистами, блогерами, актерами.

20 апреля (УрФУ, ул. Мира, 19) в 19:00 состоится церемония награждения победителей IХ Всероссийского телевизионного студенческого конкурса.

Напомним, ранее открытый фестиваль документального кино "Россия" объявил о приеме заявок. 

Областная газета Свердловской области

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