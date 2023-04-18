IХ Всероссийский телевизионный студенческий конкурс стартует в Екатеринбурге

В конкурсе участвуют студенты 46 вузов из 34 российских городов. Фото: Алексей Кунилов

IХ Всероссийский телевизионный конкурс среди студентов стартует сегодня в Екатеринбурге. В этом году в творческом состязании участвуют учащиеся 46 вузов из 34 российских городов. Конкурс проводится в 10 номинациях.

Организатором конкурса выступает Академия Российского телевидения, соорганизатором — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

В этом году оценку получат 384 студенческие работы. В состав жюри конкурса вошли:

ведущий программ НТВ Вадим Такменев,

член Академии Российского телевидения, продюсер Наталья Билан,

ведущий программы "Сегодня" Егор Колыванов,

режиссер документального кино Ольга Арлаускас,

член Академии Российского телевидения, режиссер Первого канала Константин Куц,

кинооператор Сергей Мачильский,

мультипликатор киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева,

заместитель генерального продюсера национального спортивного телеканала "Матч ТВ" Василий Конов.

Программа конкурса рассчитана на несколько дней. Сегодня в 19:00 состоится открытие. В остальные дни для участников запланированы экскурсии, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с известными журналистами, продюсерами, ведущими, сценаристами, режиссерами, колумнистами, блогерами, актерами.

20 апреля (УрФУ, ул. Мира, 19) в 19:00 состоится церемония награждения победителей IХ Всероссийского телевизионного студенческого конкурса.

Напомним, ранее открытый фестиваль документального кино "Россия" объявил о приеме заявок.