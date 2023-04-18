IХ Всероссийский телевизионный студенческий конкурс стартует в Екатеринбурге

IХ Всероссийский телевизионный конкурс среди студентов стартует сегодня в Екатеринбурге. В этом году в творческом состязании участвуют учащиеся 46 вузов из 34 российских городов. Конкурс проводится в 10 номинациях.
Организатором конкурса выступает Академия Российского телевидения, соорганизатором — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
В этом году оценку получат 384 студенческие работы. В состав жюри конкурса вошли:
- ведущий программ НТВ Вадим Такменев,
- член Академии Российского телевидения, продюсер Наталья Билан,
- ведущий программы "Сегодня" Егор Колыванов,
- режиссер документального кино Ольга Арлаускас,
- член Академии Российского телевидения, режиссер Первого канала Константин Куц,
- кинооператор Сергей Мачильский,
- мультипликатор киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева,
- заместитель генерального продюсера национального спортивного телеканала "Матч ТВ" Василий Конов.
Программа конкурса рассчитана на несколько дней. Сегодня в 19:00 состоится открытие. В остальные дни для участников запланированы экскурсии, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с известными журналистами, продюсерами, ведущими, сценаристами, режиссерами, колумнистами, блогерами, актерами.
20 апреля (УрФУ, ул. Мира, 19) в 19:00 состоится церемония награждения победителей IХ Всероссийского телевизионного студенческого конкурса.
Напомним, ранее открытый фестиваль документального кино "Россия" объявил о приеме заявок.