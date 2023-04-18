Губернатор поручил обеспечить безопасность в Свердловской области на время майских праздников

Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить исчерпывающие меры безопасности в регионе в предстоящие майские праздники. Об этом глава региона заявил на заседании антитеррористической комиссии области.

"Нужно заранее скоординировать наши действия, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность. А во-вторых, сделать это так, чтобы екатеринбуржцы и гости города не испытывали каких-либо неудобств. Все должно быть организовано грамотно и профессионально", — сказал Евгений Куйвашев, являющийся председателем антитеррористической комиссии Свердловской области.

По данным свердловского главка полиции, в регионе во время майских праздников усилят оперативные группы. За порядком в Свердловской области будут следить с помощью средств визуального наблюдения и видеоаппаратуры, которая помогает выявлять и пресекать нарушения.

"Произведены предварительные расчеты сил и средств при выполнении задач по охране общественного порядка, внесены коррективы в планы обеспечения правопорядка на улицах", — сообщил врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александр Воронежский.

Кроме этого, участники обсудили вопросы антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, культуры, здравоохранения и других социально значимых учреждений региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также на заседании обсудили тему профилактики распространения идеологии терроризма. По мнению Евгения Куйвашева, особое внимание в данной работе нужно уделять детям и молодежи, которые являются наиболее восприимчивой и уязвимой аудиторией. Как сообщил замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, сегодня в школах проводят обучение педагогов по программе, предусматривающей повышение квалификации по основам противодействия экстремизму среди молодежи. В 2022 году подготовку прошли больше 1,5 тыс. учителей.

Напомним, Оперативный штаб в Свердловской области провел антитеррористические учения.

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