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18 апреля 2023, 20:02

Замначальника свердловского главка МВД посетил ОВД Серова и Краснотурьинска

Встреча

Встречу с коллегами провел полковник свердловской полиции Сергей Ремезков. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Сергей Ремезков провел встречу с личным составом ОВД Серова, Краснотурьинска, Сосьвы, Гарей, Карпинска и Волчанска, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Встреча прошла в рамках патриотического направления работы, которая проводится среди сотрудников свердловской полиции. Перед собравшимися выступил руководитель Инспекции по личному составу УРЛС главка Антон Трошин. Он сообщил коллегам о необходимости контролировать свои действия во время исполнения служебных обязанностей, соблюдать правовую культуру и вести себя должным образом, подчеркнув, что именно от безупречного поведения сотрудников полиции зависит доверие граждан к ним.

Кроме этого, личному составу продемонстрировали фильм "Сценарий жизни", рассказывающий о недопущении проявлений коррупции. Часть мероприятия была посвящена исторической теме.

"Во второй части программы полковник Ремезков лично рассказал о наиболее важных исторических вехах становления и развития Российского государства со времен Киевской Руси до наших дней. Особое внимание он уделил периодам Гражданской и Великой Отечественной войн, конфликту на Северном Кавказе, а также культурному наследию, объектам и мемориальным комплексам в честь воинов-освободителей. Особое место в диалоге со слушателями отводилось попыткам "дружественных стран" переписать историю о Великой Отечественной войне. Чтобы наглядно продемонстрировать современным защитникам Отечества безграничную храбрость нашего народа во времена былых сражений, им показали фильм — легенду о крепости "Осовец", — рассказал полковник Валерий Горелых.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Завершилась встреча концертом. Также сотрудники полиции почтили минутой молчания память погибших защитников Родины.

Напомним, ранее свердловский главк полиции активизировал воспитательно-патриотическую работу в гарнизоне. 

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Областная газета Свердловской области

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