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19 апреля 2023, 10:26

Полиция Екатеринбурга проводит масштабную акцию "Осторожно, мошенники!"

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Профилактическая акция продлится с 19 по 21 апреля. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 19 по 21 апреля полиция проводит масштабную оперативно-профилактическую акцию "Осторожно, мошенники!", сообщили в отделении по связям по СМИ в городском УМВД. 

На улицах Екатеринбурга экипажи полиции предупредят горожан о случаях мошенничества с помощью громкоговорителей. Прохожим вручат памятки, в которых будут описаны виды афер, даны рекомендации, как избежать обмана со стороны злоумышленников. 

Также будут проведены беседы с пенсионерами. Пожилым жителям еще раз напомнят о необходимости сохранять бдительность при общении с незнакомыми людьми, не сообщать им личные данные, пароли, приходящие на телефон, не оформлять онлайн-кредиты и не переводить средства на незнакомые счета. 

В профилактической акции задействуют все службы екатеринбургского гарнизона полиции. В УМВД отмечают, что большая часть фактов мошенничества происходит с помощью социальной инженерии. Аферисты применяют психологические приемы, вынуждая передавать им данные для хищения денег. К ним относятся номера карт, секретный код с обратной стороны карты, коды доступа к личному кабинету из смс и другие.  

Напомним, ранее Банк России предупредил о новых видах мошенничества с использованием QR-кодов. 

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Областная газета Свердловской области

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